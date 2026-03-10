Avioni "sudnjeg dana" već u vazduhu: Amerika se sprema za veliki rat?

Američka vojska podigla je u vazduh svoje "avione sudnjeg dana", dok strah od nuklearnog rata sve više raste, prenosi "Dejli mejl".

Podaci sa sistema za praćenje letova zabilježili su više polijetanja strateških vazdušnih komandnih aviona mornarice E-6B "merkjuri" otkako je rat u Iranu počeo 28. februara.

Ovi ogromni avioni, napravljeni na osnovu konstrukcije "Boinga 707", osmišljeni su da prežive nuklearni rat i koordinišu američki vojni odgovor iz vazduha.

Kako funkcionišu ovi avioni?

Konkretno, ovi avioni funkcionišu kao leteća radio-stanica i komandni centar za predsjednika i ministra odbrane, noseći specijalne antene koje mogu da ostvare komunikaciju čak i sa nuklearno naoružanim podmornicama duboko ispod vode.

Pored mogućnosti komunikacije sa satelitima, kopnenim vojnim bazama i podzemnim raketnim postrojenjima, flota "merkjuri" aviona sposobna je i da upravlja nuklearnim udarom ukoliko bi izbio treći svjetski rat i ako bi Sjedinjene Američke Države već bile pod napadom.

Dva leta aviona E-6B "merkjuri" uočena su iznad SAD 2. marta. Jedan je poletio sa obale Meksičkog zaliva i sletio u pomorsku vazdušnu bazu Pataksent river u Merilendu, dok je drugi poletio i kasnije se vratio u bazu Ofut u Nebraski.

Od tada su vojni mediji izvjestili o novim polijetanjima aviona koji su se uputili preko Atlantika ka Persijskom zalivu.

Pentagon je odbio da komentariše ove letove "iz bezbjednosnih razloga i operativne tajnosti".

Šta je glavni zadatak?

Glavni zadatak ovih aviona je izvršavanje misije poznate pod nazivom "Take Charge and Move Out", što u prevodu znači "preuzmi komandu i pokreni dejstvo".

U suštini, to znači da E-6B "merkjuri" može biti upotrebljen za slanje naređenja predsjednika Donalda Trampa ili drugih najviših državnih lidera nuklearnim podmornicama američke mornarice i drugim lokacijama sa nuklearnim raketama, čak i ako bi obične telefonske linije ili kopnene stanice bile uništene.

U slučaju krize, ovi avioni se šalju u određene oblasti gdje ostaju u vazduhu ili u blizini ključnih lokacija. Na taj način se održavaju komunikacione veze čak i ako kopnene baze budu pogođene ili ometane.

Na Bliskom istoku, američke vojne baze, ambasade i drugi civilni ciljevi našli su se pod napadima iranskih raketnih baraža tokom prve nedjelje sukoba.

Kada vojska diže ove avione?

Vojska ove avione obično podiže u vazduh tokom vježbi pripravnosti, obuke ili kao demonstraciju snage, bez stvarnog raspoređivanja oružja.

Opasnost od nuklearne eskalacije nastavila je da raste nakon početnih udara na Teheran koje su izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael, dok su iranski saveznici Kina i Rusija upozorili da bi situacija mogla da izmakne kontroli i dovede do velikog rata.

Iako je ovaj avion uveden u upotrebu prije više od 40 godina, E-6B "merkjuri" se i dalje smatra jednim od najotpornijih američkih letjelica sposobnih da izvrše ovu potencijalno sudbonosnu misiju.

(RT Balkan)