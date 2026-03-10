Tragedija u školi: Tinejdžer preminuo dok je igrao fudbal

10.03.2026
11:22
Komentari:0
Osamnaestogodišnji mladić preminuo je u ponedjeljak uveče, nakon što mu je pozlilo dok je igrao fudbal u sportskoj sali Ekonomske škole u Vranju.
Policija o slučaju nije obaviještena, ali preduzima sve mere i radnje koje su u njihovoj nadležnosti.
Prijatelji porodice koji su potvrdili smrt mladića kažu da su svi u šoku, te da niko nema informacije da je mladić bolovao od nečega.
Igrom slučaja fudbal je igrao i iskusni ljekar urgentne medicine koji je odmah pružio prvu pomoć, ali nažalost mladić je preminuo, iako je Hitna pomoć stigla u roku od nekoliko minuta od poziva.
Obdukcija bi trebalo da pokaže šta je uzrok smrti.
(Blic)
