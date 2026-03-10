Užas u Srbiji! Oteto dijete (11), mučki ga zlostavljali

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, izveli su spektakularnu akciju hapšenja Dragana P. (33) i Slađana M. (50) neposredno nakon što su ispred kuće oteli i zvjerski pretukli dječaka (11), saznaje "Telegraf.rs".

Nezvanično, dijete su odvezli nekoliko kilometara dalje gdje su ga zlostavljali.

Udarao dijete dok je jecalo

Drama je počela sinoć oko 22 sata kada su osumnjičeni presreli dijete. Dragan P. je izašao iz vozila, ščepao dječaka za vrat i udarcem u lice ga primorao da uđe u automobil. Prema saznanjima iz istrage, nasilnik je tokom vožnje nastavio da zlostavlja dijete, udarajući ga laktom i pesnicama u predelu oka i lica, uz jezive prijetnje zbog navodnog novčanog duga. Dijete su odvezli nekoliko kilometara od kuće i zlostavljali. Zahvaljujući prisebnosti svjedoka koji je alarmirao policiju na broj 192, patrola PS Obrenovac je u rekordnom roku locirala vozilo i pohapsila osumnjičene.

Glavna tužiteljka spriječila puštanje na slobodu

Iako je riječ o teškom krivičnom djelu protivpravno lišenje slobode na svirep način, dežurni tužilac iz Obrenovca prvobitno je donio skandaloznu odluku da osumnjičene pusti na slobodu. Ovu "nedopustivu" procjenu hitno je presjekla glavna tužiteljka Danijela Sinđelić. Ona je u direktnoj saradnji sa PU za grad Beograd intervenisala, poništila odluku i odredila zadržavanje od 48 sati za oba lica.

Napad izvršio tokom izdržavanja kazne!

Posebno šokira podatak da je Dragan P. djelo počinio dok se nalazio na izdržavanju zatvorske kazne u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora (nanogvice). Upravo je njegov specifičan status osuđenika bio razlog više za hitnu reakciju glavne tužiteljke, nakon što dežurni tužilac nije adekvatno sagledao rizik.

Očekuje se da osumnjičeni budu privedeni u Tužilaštvo uz krivičnu prijavu za saizvršilaštvo, dok će rad dežurnog tužioca i njegov sramni propust biti predmet nadležnih disciplinskih organa.

