Užas u Srbiji! Oteto dijete (11), mučki ga zlostavljali

Izvor:
Telegraf
10.03.2026
07:20
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, izveli su spektakularnu akciju hapšenja Dragana P. (33) i Slađana M. (50) neposredno nakon što su ispred kuće oteli i zvjerski pretukli dječaka (11), saznaje "Telegraf.rs".
Nezvanično, dijete su odvezli nekoliko kilometara dalje gdje su ga zlostavljali.
Drama je počela sinoć oko 22 sata kada su osumnjičeni presreli dijete. Dragan P. je izašao iz vozila, ščepao dječaka za vrat i udarcem u lice ga primorao da uđe u automobil. Prema saznanjima iz istrage, nasilnik je tokom vožnje nastavio da zlostavlja dijete, udarajući ga laktom i pesnicama u predelu oka i lica, uz jezive prijetnje zbog navodnog novčanog duga. Dijete su odvezli nekoliko kilometara od kuće i zlostavljali. Zahvaljujući prisebnosti svjedoka koji je alarmirao policiju na broj 192, patrola PS Obrenovac je u rekordnom roku locirala vozilo i pohapsila osumnjičene.
Hronika
Teška nesreća u BiH: 9 osoba povrijeđeno!
Iako je riječ o teškom krivičnom djelu protivpravno lišenje slobode na svirep način, dežurni tužilac iz Obrenovca prvobitno je donio skandaloznu odluku da osumnjičene pusti na slobodu. Ovu "nedopustivu" procjenu hitno je presjekla glavna tužiteljka Danijela Sinđelić. Ona je u direktnoj saradnji sa PU za grad Beograd intervenisala, poništila odluku i odredila zadržavanje od 48 sati za oba lica.
Svijet
Tramp: Ne želim reći ima li Modžtaba metu na leđima
Posebno šokira podatak da je Dragan P. djelo počinio dok se nalazio na izdržavanju zatvorske kazne u kućnim uslovima bez elektronskog nadzora (nanogvice). Upravo je njegov specifičan status osuđenika bio razlog više za hitnu reakciju glavne tužiteljke, nakon što dežurni tužilac nije adekvatno sagledao rizik.
Očekuje se da osumnjičeni budu privedeni u Tužilaštvo uz krivičnu prijavu za saizvršilaštvo, dok će rad dežurnog tužioca i njegov sramni propust biti predmet nadležnih disciplinskih organa.
(Telegraf)
Svijet
56 min0
Košarka
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Republika Srpska
1 h4
Srbija
9 h0
Srbija
13 h0
Srbija
14 h1
Srbija
14 h0
Najnovije
Najčitanije
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Trenutno na programu