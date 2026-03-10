Logo
Oglasili se iz MUP-a Srpske: Obavještenje za građane Laktaša

ATV

10.03.2026

08:15

0
Огласили се из МУП-а Српске: Обавјештење за грађане Лакташа

Na području Slatine danas će biti održana taktička vježba, a ne postoji nikakva opasnost za prolaznike, te nema razloga za uznemirenost, navode iz MUP-a Republike Srpske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas 10.03.2026. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 časova na području naselja Slatina, grad Laktaši, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedene lokacije, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost", navode iz MUP-a.

Vježbu organizuje Centar za obuku za pripadnike Žandarmerije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

MUP Republike Srpske

vježba

Laktaši

