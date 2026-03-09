Logo
Iguman objasnio zašto je pušenje na slavi veliki grijeh

ATV

09.03.2026

17:00

Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Iguman Georgije Stanković, namjesnik manastira Presvete Trojice u Ozerkovićima kod Sokoca, izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je javno progovorio o pušenju na slavama.

U snimku koji je objavljen na TikToku iguman je iznio jasan stav o ovoj navici, pozivajući se na riječi prepodobnog Justina Ćelijskog: "Ko puši, đavolu kadi." Prema njegovim riječima, cigareta nije samo loša navika, već i ozbiljan grijeh. Zbog toga, kako kaže, izbjegava da odlazi na slave na kojima se puši.

"Ne možeš ti, čovječe, gori kandilo, dim od tamjana ispunjava prostor i miomiriše, a ti tu pališ cigaretu", rekao je iguman Georgije, pa dodao je i da ga ne brine ako se neko zbog toga naljuti.

"Ako se neko naljuti što ne dolazim, imam i ja pravo da se naljutim kad me neko truje duvanskim dimom“, poručio je.

Osjetljiva tema u mnogim domovima

Njegove riječi pokrenule su raspravu jer se tiču jedne veoma osjetljive teme - običaja i ponašanja tokom slavskih okupljanja. U mnogim domaćinstvima za slavskom trpezom zajedno sjede i pušači i nepušači, pa se često postavlja pitanje da li je u redu zamoliti goste da ne puše u zatvorenom prostoru.

Situacija je još složenija kada domaćini ne puše ili kada u kući ima djece. U takvim slučajevima dim cigareta može predstavljati ozbiljan problem, a nakon proslave prostorije je često potrebno dugo provjetravati.

Duhovna suština slave

Sveštenici podsjećaju da je suština slave prije svega duhovna, a ne društvena. U prostoriji u kojoj se slavi, ističu, trebalo bi da se osjeća samo miris tamjana, koji simbolizuje molitvu i prisustvo svetinje.

Miješanje mirisa tamjana i duvanskog dima mnogi u crkvi smatraju neprimjerenim i nepoštovanjem svetog čina.

Iguman Georgije je u svom obraćanju podsjetio i na pravila koja se odnose na pričešće. Kako kaže, iako mnogi tokom posta ne uspijevaju da ostave cigarete, pušenje neposredno prije pričešća nije dozvoljeno, prenosi Žena Blic.

"To je trenutak kada se tijelo i duh pripremaju za susret sa svetim i tada bi svaku naviku koja to narušava trebalo ostaviti po strani", naglasio je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

