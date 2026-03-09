Logo
Large banner

Preminula Jadranka Petrović, docent na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci

09.03.2026

15:33

Komentari:

0
Преминула Јадранка Петровић
Foto: UNIBL

Dr Jadranka Petrović, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, preminula je danas, u poned‌jeljak, 9. marta 2026. godine, saopštio je Univerzitet.

Dr Jadranka Petrović rođena je 31. marta 1973. godine u Travniku. Osnovne studije završila je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Doktorska disertacija

Magistarske studije okončala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je doktorsku disertaciju odbranila 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na temu "Uticaj politika podrške javnog sektora na razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća".

илу-ротација-19092025

Svijet

Majka ubila sina (14) i kćerku (11), pa presudila sebi

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci bila je zaposlena od 2020. godine, a u zvanje docenta za užu naučnu oblast Preduzetnička ekonomija izabrana je 31. januara 2025. godine.

Sahrana u Vrbanji

Prije dolaska na Ekonomski fakultet radno iskustvo sticala je u brojnim organizacijama i institucijama. U akademskom radu bila je angažovana u programskim i organizacionim odborima naučnih konferencija, učestvovala je u radu stručnih žirija, kao i u realizaciji više naučnoistraživačkih i stručnih projekata.

Sahrana dr Jadranke Petrović biće obavljena 11. marta 2026. godine u 11.30 na groblju u Vrbanji.

Podijeli:

Tagovi :

preminula

Ekonomski fakultet

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Огласило се и Министарство: Раст цијена нафте до 60 фенинга, тржиште није угрожено

Društvo

Oglasilo se i Ministarstvo: Rast cijena nafte do 60 feninga, tržište nije ugroženo

5 h

1
ЖРС: Уплаћени доприноси за здравствено осигурање, очекујемо додатни прилив

Društvo

ŽRS: Uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, očekujemo dodatni priliv

5 h

0
Правила за трећу седмицу Васкршњег поста

Društvo

Pravila za treću sedmicu Vaskršnjeg posta

6 h

0
Запалио се камион на аутопуту Бањалука-Градишка

Društvo

Zapalio se kamion na autoputu Banjaluka-Gradiška

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.03.2026.

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner