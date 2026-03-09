Preminula Jadranka Petrović, docent na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci

Dr Jadranka Petrović, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, preminula je danas, u poned‌jeljak, 9. marta 2026. godine, saopštio je Univerzitet.

Dr Jadranka Petrović rođena je 31. marta 1973. godine u Travniku. Osnovne studije završila je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Doktorska disertacija

Magistarske studije okončala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je doktorsku disertaciju odbranila 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na temu "Uticaj politika podrške javnog sektora na razvoj preduzetništva i malih i srednjih preduzeća".

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci bila je zaposlena od 2020. godine, a u zvanje docenta za užu naučnu oblast Preduzetnička ekonomija izabrana je 31. januara 2025. godine.

Sahrana u Vrbanji

Prije dolaska na Ekonomski fakultet radno iskustvo sticala je u brojnim organizacijama i institucijama. U akademskom radu bila je angažovana u programskim i organizacionim odborima naučnih konferencija, učestvovala je u radu stručnih žirija, kao i u realizaciji više naučnoistraživačkih i stručnih projekata.

Sahrana dr Jadranke Petrović biće obavljena 11. marta 2026. godine u 11.30 na groblju u Vrbanji.