Oglasilo se i Ministarstvo: Rast cijena nafte do 60 feninga, tržište nije ugroženo

Autor:

ATV

09.03.2026

13:46

Komentari:

1
Praćenjem kretanja cijena nafte i naftnih derivata na benzinskim pumpnim stanicama u Republici Srpskoj vidljivo je da su cijene tečnih naftnih goriva rasle u proteklih nekoliko dana. Rast cijena goriva zabilježen je usljed trenutnih geopolitičkih kretanja i rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, što se odrazilo i na tržište Srpske i regiona, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma RS.

Informacije sa terena

- Rast cijena kretao se od nekoliko feninga do 60 feninga, a uzimajući u obzir današnje informacije o rastu berzanskih cijena nafte na svjetskom tržištu, rast cijena očekuje se i u narednim danima - naglasili su iz Ministarstva, prenio je RTRS.

Prema trenutnim informacijama sa terena i u kontaktu sa distributerima, snabdijevanje tržišta se odvija nesmetano i trenutno nije ugroženo.

- Kada govorimo o mjerama, podsjećamo da je Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 1. aprila 2021. godine donijela Uredbu o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata. Ova uredba je i dalje na snazi, a njom se trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisuje maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litri derivata, dok se trgovcima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisuje maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litri derivata - naglasili su.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Uredbe vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave, a kontrole su intenzivirane u proteklih nekoliko dana.

- Ističemo da Ministarstvo trgovine i turizma prati kretanja na tržištu i da je u stalnoj komunikaciji sa distributerima, te da će, u skladu sa nadležnostima, donositi mjere usmjerene na stabilnost cijena i uredno snabdijevanje tržišta naftom i naftnim derivatima - zaključili su u saopštenju.

