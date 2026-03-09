Dončić i Breskvica zajedno: Pjevačica progovorila o navodima

Prije informacije da su Anamarija Goltes i Luka Dončić raskinuli vjeridbu i da je otkazana svadba koja je bila zakazana za ljeto ove godine, stranci su počeli da spajaju slavnog košarkaša sa Anđelom Ignjatović Breskvicom.

Sve se posebno rasplamsalo poslije vijesti da Dončić više nije s Anamarijom, pa su o Breskvici i Dončiću počeli da pišu uticajni mediji od Španije i njihove "Marke" do Amerike.

Dežurni krivac

Gostujući u podkastu "Uskoro otvaranje", Breskvica je upitana za Dončića.

Savjeti Ako cvijeće čuvate na ovaj način, uvenuće preko noći

Istakla je da je u šoku zbog svega što se dešava.

“Ja sam dežurni krivac za sve što se dešava”, rekla je Breskvica.

“Baš sam se šokirala zbog naslova. U redu mi je, ono, lajkovao je par slika pa su ljudi skočili, to razumijem, ali ovo... Šok mi je bio naslov 'Breskvica kriva za razvod!'. Brate, mislim...”, počela je Anđela.

“Povezuju me sa svakim, to je sad valjda in. Meni je ovo drugi košarkaš, prvi je Bogdanović. Pakao! Obožavam što se mi sad ovdje sprdamo, ali mislim da 90 posto ljudi poslije neće razumjeti da se sprdamo. Nadam se da znaju jer je već postalo previše, pošto sam vidjela koliko ljudi je... To je eksplodiralo za Dončića”, istakla je.

Ljubav prema Sloveniji

Izvučena je i Anđelina izjava iz intervjua za slovenački medij za koji je istakla da mnogo voli Sloveniju i da bi mogla sebe da zamisli da živi tamo.

Hronika Sudar u Banjaluci, otežan saobraćaj

“Veoma rado dolazim ovdje, čak sam više puta razmišljala o tome da živim ovdje. To je jedna od informacija koju nikada ranije nisam rekla. Zato o tome vrlo često razmišljam i vrlo je moguće da će se tako nešto u budućnosti i dogoditi”, otkrila je ona u februaru za "24ur", ističući da su joj se najviše dopali ljudi i priroda, zbog čega veruje da bi se lako prilagodila životu u Sloveniji.

Tokom razgovora u podkastu, ponovila je da njena želja za preseljenjem na bilo koji način nije povezana sa slovenačkim košarkaškim asom.

Scena Darko Lazić nakon komplikacija sa porodicom konačno stigao u Srbiju

“Ali ja stvarno želim da se preselim u Sloveniju, meni je to životni san. I ja to izgovorim i - evo! Kažu ljudi: 'Evo, to je tačno, bila je s njim!' (smijeh) Bože, je l' realno da mi se namestilo tako glupo? (smijeh) Ja kada odem tamo stvarno uživam, ljudi, priroda, sve mi je po meri. Izletela sam se stvarno bez razmišljanja. Ništa od toga nije istina”, rekla je Breskvica aludirajući na navode o povezanosti s Lukom, prenosi "Telegraf.rs".