Darko Lazić nakon komplikacija sa porodicom konačno stigao u Srbiju

Folker Darko Lazić stigao je na beogradski aerodrom sa suprugom Kaćom i ćerkicom.

Nakon drame koju su doživjeli zbog komplikacija sa putovanjem usljed rata na Bliskom istoku, Lazić i njegova supruga su našli način da se vrate sa Maldiva u Srbiju.

Kaća je prva izašla sa ćerkicom u rukama, a na aerodromu ih je sačekao jedan muškarac.

Kaća je bila u helankama, vidno raspoložena, a Srnu nije ispuštala iz naručja.

Oni su preko Singapura, a zatim Istanbula, konačno stigli u Srbiju, prenosi Telegraf.rs.