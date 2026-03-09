Darko Lazić nakon komplikacija sa porodicom konačno stigao u Srbiju

Autor:ATV
09.03.2026
20:21
Komentari:0
Folker Darko Lazić stigao je na beogradski aerodrom sa suprugom Kaćom i ćerkicom.
Nakon drame koju su doživjeli zbog komplikacija sa putovanjem usljed rata na Bliskom istoku, Lazić i njegova supruga su našli način da se vrate sa Maldiva u Srbiju.
Kaća je prva izašla sa ćerkicom u rukama, a na aerodromu ih je sačekao jedan muškarac.
Hronika
Sudar u Banjaluci, otežan saobraćaj
Kaća je bila u helankama, vidno raspoložena, a Srnu nije ispuštala iz naručja.
Oni su preko Singapura, a zatim Istanbula, konačno stigli u Srbiju, prenosi Telegraf.rs.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
3 h0
Scena
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu