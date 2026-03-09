Umro poznati pjevač iz Mostara

Iz Mostara je stigla tužna vijest - preminuo je veliki umjetnik, pjevač i muzičar Marko Govorčin.

Govorčin je svoju muzičku karijeru gradio kao član legendarne mostarske grupe Rondo.

Scena Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

Najproduktivniju postavu benda, od maja 1982. godine, činili su Željko Samardžić (vokal), Mirko Meštrović (kompozitor, klavijature i vokal), Neno Ereš (saksofon, perkusije), Emir Mehić (električna gitara), Marko Govorčin (bas gitara i vokal) i Adis Drljević (bubnjevi).

Grupa je 1984. godine izdala album "Imena nisu važna" u izdanju sarajevskog Diskotona, a krajem 80-ih članovi benda su se razišli.

Govorčin je karijeru nastavio u Austriji, ali je uvijek ostao simbol svog rodnog Mostara.

Savjeti Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Njegovo stvaralaštvo kasnije je vezano za Salcburg, gdje je nastupao i stvarao.

Bio je poznat po jedinstvenosti svog repertoara – izvodio je pesme na čak 43 jezika, što je prava rijetkost na muzičkoj sceni. Njegov muzički izraz spajao je šansonu, džez i tradicionalnu muziku, a često je nastupao uz pratnju gitare. Objavio je albume poput "Jazzly" i "U magli", ostavljajući neizbrisiv trag i u regionu i u Austriji.