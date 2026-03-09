Logo
Large banner

Umro poznati pjevač iz Mostara

09.03.2026

18:50

Komentari:

0
Умро познати пјевач из Мостара
Foto: Pixabay

Iz Mostara je stigla tužna vijest - preminuo je veliki umjetnik, pjevač i muzičar Marko Govorčin.

Govorčin je svoju muzičku karijeru gradio kao član legendarne mostarske grupe Rondo.

Зорица Беунцлик-24102025

Scena

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

Najproduktivniju postavu benda, od maja 1982. godine, činili su Željko Samardžić (vokal), Mirko Meštrović (kompozitor, klavijature i vokal), Neno Ereš (saksofon, perkusije), Emir Mehić (električna gitara), Marko Govorčin (bas gitara i vokal) i Adis Drljević (bubnjevi).

Grupa je 1984. godine izdala album "Imena nisu važna" u izdanju sarajevskog Diskotona, a krajem 80-ih članovi benda su se razišli.

Govorčin je karijeru nastavio u Austriji, ali je uvijek ostao simbol svog rodnog Mostara.

Башта коров врт

Savjeti

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Njegovo stvaralaštvo kasnije je vezano za Salcburg, gdje je nastupao i stvarao.

Bio je poznat po jedinstvenosti svog repertoara – izvodio je pesme na čak 43 jezika, što je prava rijetkost na muzičkoj sceni. Njegov muzički izraz spajao je šansonu, džez i tradicionalnu muziku, a često je nastupao uz pratnju gitare. Objavio je albume poput "Jazzly" i "U magli", ostavljajući neizbrisiv trag i u regionu i u Austriji.

Podijeli:

Tagovi :

Pjevač

Mostar

Marko Govorčin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

mirjana pajkovic progovorila o eksplicitnom snimku dobila podršku navijača

Region

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

39 min

1
Аутомобил Волво

Auto-moto

Vožnja s klimom skuplja nego što mislite: Evo koliko raste potrošnja

40 min

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: Od ponoći ograničenje cijene benzina i dizela

45 min

0
Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

Svijet

Tramp otkrio da li će poslati trupe na tlo Irana

50 min

0

Više iz rubrike

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Scena

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

16 min

0
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

Scena

Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

1 h

0
Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

Scena

Aleksandra Mladenović iskreno o ljubavnim neuspjesima: Moja najveća osveta je...

2 h

0
Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

Scena

Posljednje upozorenje: Direktor Granda zaprijetio Đorđu Davidu

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

18

19

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner