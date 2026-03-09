Logo
Large banner

Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

Autor:

ATV

09.03.2026

17:01

Komentari:

0
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте
Foto: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Pjevač Toni Cetinski je, na dan koncerta 8. marta u Novom Sadu, odlučio da otkaže nastup u Spensu, hali u kojoj je nekoliko puta do sada nastupao, navodeći kao razlog "ratnu prošlost".

Hala Spens ubrzo se oglasila i otkrila da je prodato 3.500 karata za njegov koncert, nakon čega su krenule osude domaće javnosti, među kojima su i brojne javne ličnosti.

Jedna od njih je pjevačica Dara Bubamara, koja je osudila njegov potez i poručila da je "bilo bolje da je jednostavno rekao da nije prodao karte".

Aleksandra Mladenovic

Scena

Aleksandra Mladenović iskreno o ljubavnim neuspjesima: Moja najveća osveta je...

"Meni su rekli da to nije razlog, nego kao tehnički problemi. Vjerovatno prodaja karata. Žalosno mi je da se izmišljaju takve stvari. Mene on ne zanima, ja sam iskrena – rekla bih: "Loša je situacija, nisam prodala karte", ili ne znam već šta. A ne da izmišljaš nešto, totalna budalaština, pritom si pjevao u tom gradu", rekla je Dara.

"Bolje da je rekao: "Bolestan sam, ne mogu". Mojim Novosađanima nije bilo prijatno kad su čuli, ne znam kako će uopšte moći više da peva u Novom Sadu. Sigurno su mu zamerili", dodala je ona, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dara Bubamara

Pjevačica

Toni Cetinski otkazao koncert

Toni Cetinski

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

Scena

Aleksandra Mladenović iskreno o ljubavnim neuspjesima: Moja najveća osveta je...

2 h

0
Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

Scena

Posljednje upozorenje: Direktor Granda zaprijetio Đorđu Davidu

2 h

0
Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović odlučila da krsti sina: ''Želja joj je da sve bude skromno''

2 h

0
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca komentarisala Cetinskog: Kakav logor, kakvi bakrači

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

18

19

Oglasila se Mirjana Pajković - otkrila detalje iz policije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner