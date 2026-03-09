Dara Bubamara oplela po Toniju Cetinskom: Bolje da je rekao da nije prodao karte

Pjevač Toni Cetinski je, na dan koncerta 8. marta u Novom Sadu, odlučio da otkaže nastup u Spensu, hali u kojoj je nekoliko puta do sada nastupao, navodeći kao razlog "ratnu prošlost".

Hala Spens ubrzo se oglasila i otkrila da je prodato 3.500 karata za njegov koncert, nakon čega su krenule osude domaće javnosti, među kojima su i brojne javne ličnosti.

Jedna od njih je pjevačica Dara Bubamara, koja je osudila njegov potez i poručila da je "bilo bolje da je jednostavno rekao da nije prodao karte".

"Meni su rekli da to nije razlog, nego kao tehnički problemi. Vjerovatno prodaja karata. Žalosno mi je da se izmišljaju takve stvari. Mene on ne zanima, ja sam iskrena – rekla bih: "Loša je situacija, nisam prodala karte", ili ne znam već šta. A ne da izmišljaš nešto, totalna budalaština, pritom si pjevao u tom gradu", rekla je Dara.

"Bolje da je rekao: "Bolestan sam, ne mogu". Mojim Novosađanima nije bilo prijatno kad su čuli, ne znam kako će uopšte moći više da peva u Novom Sadu. Sigurno su mu zamerili", dodala je ona, prenosi Avaz.