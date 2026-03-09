Radnici u opštinskoj upravi krupa na Uni bez plate tri mjeseca

U Opštini Krupa na Uni sve budžetske isplate kasne tri mjeseca. Uz neizmirene plate radnicima obustavljena su socijalna davanja, podsticaji za poljoprivrednike te subvencije za đački prevoz.

Manjak od pola miliona maraka odnosno četvrtinu planiranog budžeta za prošlu godinu, neusvajanje finansijskih izvještaja te nenamjensko trošenje sredstava iz Agrarnog fonda, doveli su do finansijskih blokada. Zbog nepoštovanja skupštinskih odluka pokrenuta je procedura za opoziv načelnika Opštine.

Dragan Prica boluje od hemofilije A od 1986 godine i korisnik je socijalnih primanja. Školuje troje djece, a ima i kredit. Bez isplate tuđe njege i pomoći kaže teško se preživi mjesec.

„Ne može se živjeti bez toga jer ja sam na osnovu toga digao kredit, na osnovu sam toga svoga primanja. Jedno dijete mi završava sada treći srednje, jedno prvi srednje, ovaj je u Osnovnoj školi od toga putuju“, istakao je korisnik socijalne pomoći Dragan Prica.

S druge strane, nema još isplate ni plate za radnike u opštinskoj upravi. Uprkos obećanjima da će plata za decembar biti isplaćena do polovine prošle sedmice, radnici i dalje čekaju. Zbog neplaniranog zapošljavanja i trošenja 50 hiljada maraka iz Agrarnog fonda za isplatu ličnih dohodaka, pokrenuta je inicijativa za pokretanje postupka opoziva Načelnika Opštine.

„Odborničke naknade su u prošlom mandatu su bile na nivou 200 KM, i one su podignute na 465 maraka da su sada, i to treba korigovati, plate radnika dijelom, uraditi reviziju socijalnih davanja, da se i tu vidi da socijalna davanja primaju zbilja oni kojima je neophodno i opšte mjere štednje uvesti“, kazao je službenik Opštinske uprave Krupa na Uni Duško Pupac.

„Pokušali smo sa načelnikom da nađemo zajedničku riječ imali smo nepoštivanje skupštinskih odluka, mi donesemo odluku konkretno zaključak da se poštuje budžet da nema više zapošljavanja, načelnik sutradan zaposli dva radnika“, naveo je predsjednik Skupštine Opštine Krupa na Uni Dušan Ćulibrk.

Načelnik Opštine prihvata odgovornost za trenutno stanje, ali ga pravda tim da je u toku prošle godine bilo pet kako kaže vanrednih situacija, za koje je iz budžeta izdvojeno 193 hiljade maraka.

„Plata za decembar nije isplaćena ali su isplaćeni doprinosi, znači plata će biti isplaćena sutra biće obračunata januarska plata po novom i kolektivnom ugovoru i zakonu i ta plata treba da bude isplaćena 20. februara. Primili su regres, primili su topli obrok, primili su putovanje pa primili su drugi dio regresa u ovom međuvremenu dok se čeka plata“, izjavio je načelnik Opštine Krupa na Uni Gojko Kličković-

Obaveze opštine krajem prošle godine iznosile su 351 hiljadu maraka, a prva dva mjeseca ove godine povećane su za još 210 hiljada.

Obećanja su data a mještani poručuju da bez primanja ne mogu živjeti. Dok se čeka izvještaj budžetske inspekcije načelnik Opštine preuzima odgovornost za kašnjenje plata zaposlenima u opštinskoj upravi, podsticajima u poljoprivredi, socijalnim davanjima i subvencijama za đački prevoz. Za centralne vijesti, iz Krupe na Uni.