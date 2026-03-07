Prijedor: Počela izgradnja parapetnog zida za odbranu od poplava

Mještani Tukova bili su među najpogođenijim tokom prošlogodišnjih poplava, kada su visoki vodostaji Sane izazvali veliku materijalnu štetu.

Početak radova na zaštitnom zidu za mnoge predstavlja prvi konkretan signal da sistemska rješenja dolaze.

„Zid jeste rješenje, ustavio je on više puta tu vodu, nema tu šta reći, ali po mom mišljenju kao neki koji živi tu i rodio se i poznajem tok Sane ja mislim da je najveće rješenje prokop i produbljenje Sane“, rekao je Adnan Sikirić.

„Koliko je bitna izgradnja parapetnog zida? Kako da ne, to je spas kako bi se reklo. Dole ima na Ušću taj zid je napravljen i ljudima je dobro. Dole najviše na Ušću voda ulazila ali kod njih sad je uredno sve, sad bi valjalo i ovuda mi to i očekujemo odavno da se napravi“, rekla je Nada Dukić.

U okviru projekta „Voda Srpske“ vrijednog 5,5 miliona maraka u naselju Tukovi u toku je izgradnja parapetnog zida koji je nastavak postojeće zaštite od poplava. Pored ovog projekta, radovi su obuhvatili proširenje korita u Brezičanima, te izgradnju parapetnog zida u Gomjenici dugog dva kilometra.

„Kada govorimo o daljim koracima jeste izgradnja nasipa zemljanog u Raškovcu od kilometar koji je prijeko potreban, jer sve ovo što radimo upravo ovdje taj mogu slobodno reći nalet vode koji bi zadesio i Tukove i Gomjenicu biće usmjeren prema gradu odnosno prema Raškovcu“, rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Vrijednost ovog projekta iznosi 916 hiljada maraka, a završetak radova planiran je do kraja juna 2026 godine.

Tek realizacijom svih planiranih mjera stanovnici Tukova biće u potpunosti zaštićeni od poplava. Stanovnicima koji su i prošle godine pretrpjeli veliku materijalnu štetu ostaje da očekuju da će planirani rokovi biti ispoštovani a započete mjere dovesti do potpunog rješenja.