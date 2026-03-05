Pokrenut stečaj, radnici strahuju za svoja radna mjesta

Radnici kažu da su u šoku, jer su imali obećanja da do svega ovoga neće doći. Zbog novonastale situacije 578 radnika ovog preduzeća nalazi se pred gubitkom radnog mjesta. Stečaj je raskrsnica. Može biti novi početak, a može biti i zadnja stanica. A toga se najviše pribojavaju radnici.

"Što se tiče radnika gore, ljudi ne znaju šta da rade i kome da vjeruju. Jako teška situacija stvarano, šta će biti ne znam, ali nije dobro", rekao je Mladen Blagojević, član Upravnog odbora “Nova Ljubija”, Prijedor.

Sindikalna organizacija "Nove Ljubije" sumnja u zakonitost prijedloga pokretanja stečaja u ovom rudniku, zbog čega su pozvali nadležne institucije da reaguju. Ističu da će se sindikat boriti za prava radnika i da će se zalagati da se razgovora sa predstavnicima institucija, ali i da su sve oči uprte u Savjet ministara I zeničku Željezaru.

"U suštini mi smo ovđe u Prijedoru kolateralna šteta zato što je naš jedini kupac Željezara Zenica i Samim zaustavljanjem integralne proizvodnje u Zenici i prestaje naša potreba za radova i automatski dolazimo u situaciju da proglašenjem stečaja 578 radnika ide na Biro i onda postajemo socijalni slučajevi", rekao je Dario Antonić, predsjednik Sindikata radnika “Nova Ljubija”, Prijedor.

Predsjednik Sindikata metalaca i rudarstva Republike Srpske Saša Kukolj rekao je da je sindikat zainteresovan za način zbrinjavanja radnika ukoliko dođe do prestanka rada u Prijedoru.

Pokretanje stečaja Rudnika željezne rude Nova Ljubija otvara pitanje sudbine rudarenja, koje je decenijama pokretalo razvoj Prijedor i regije. Ovđe se nekada živjelo u ritmu rudarskih smjena, a sudbina rudnika često je značila i sudbinu grada. Danas se postavlja pitanje – da li je ovo kraj jedne industrijske epohe?

U upravi „Nove Ljubije“ ne smatraju da je ovo kraj. Još uvijek se nadaju pozitivnom ishodu, koji, kako kažu ne zavisi direktno samo od njih. Ističe da ostaju pri tome da kroz stečajni postupak pokušaju da dovedu preduzeće na zelene grane, odnosno da riješe dugovanja koja opterećuju poslovanje. Osim toga, nadaju se pozitivnom razvoju situacije i nastavku rada Nove Željezare u Zenici.

"Sve ovo pričamo i došli smo u situaciju i posljedica jeste činjenice da još uvijek ispred Savjeta ministara nije usvojena odluka uvođenju kvota na uvoz čelika u BiH. Ukoliko dođe do donošenja odluke na Savjetu ministara, željezara će nastaviti sa radom, a to znači i da će Nova Ljubija Prijedor da nastavi sa radom. U najgoroj opciji mi još radimo mjesec dana jer tolike su zalihe u koksari", rekla je Suzana Gašić, zamjenik direktora „Nova Ljubija“, Prijedor.

Nastali problem oko rudnika „Nova Ljubija“ trebalo da bude privremeno riješen odlukom Savjetom ministara kada je u pitanju uvoz željeza u BiH, poruka je premijera Save Minića, koji je istakao da je Vlada Republike Srpske u ovom slučaju nemoćna.

"Vlada je tu apsolutno nemoćna. Šta možemo uticati na Željezaru u Zenici, a oni su 70 odsto prihoda Željeznica Srpske, šta možemo uticati na privatni kapital i na poremećaje na svjetskom tržištu sirovina i energenata? Naravno ne možemo, ali želimo da zaštitimo svako radno mjesto", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Napomenuo je da je na sjednici Savjeta ministara tražen spas u smislu donošenja odluka da mogla da funkcioniše Željezara u Zenici i da bi mogli svoje željezo ovđe plasirati. A to bi bio spas i za Novu Ljubiju, bar trenutno.