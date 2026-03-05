Logo
Srbija odbila agreman Atoviću u Novom Pazaru

Србија одбила агреман Атовићу у Новом Пазару
Republika Srbija odbila je dati agreman konzulu BiH u Novom Pazaru Admiru Atoviću, nakon čega mu je naloženo da napusti tu dužnost.

Informaciju je potvrdio i sam Atović, navodeći da je odluka donesena zbog njegove ratne prošlosti.

“To je to. Žao mi je, iskreno da budem žao mi je jer odlazim. Napuštam ovaj grad, ali Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je kao razlog navelo moju ratnu prošlost”, kazao je Atović.

dusan petrovic

BiH

Petrović: Atović je Konakovićev kadar, Predsjedništvo ga nije imenovalo, niti bi srpski član glasala za ovu kontroverznu ličnost

Istakao je kako je “na taj dio svog života ponosan”.

Admir Atović

Srbija

