Srbija odbila agreman Atoviću u Novom Pazaru

05.03.2026
Republika Srbija odbila je dati agreman konzulu BiH u Novom Pazaru Admiru Atoviću, nakon čega mu je naloženo da napusti tu dužnost.
Informaciju je potvrdio i sam Atović, navodeći da je odluka donesena zbog njegove ratne prošlosti.
“To je to. Žao mi je, iskreno da budem žao mi je jer odlazim. Napuštam ovaj grad, ali Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je kao razlog navelo moju ratnu prošlost”, kazao je Atović.
Istakao je kako je “na taj dio svog života ponosan”.
