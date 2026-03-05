Transport u krizi: Sa granica vraćeno više od 100 teretnih vozila

Muke prevoznika eskaliraju, gubici su sve veći, a živaca sve manje, neprijatnosti iz dana u dan više. Samo jutros ih je sa granice vraćeno više od 100.

Među njima su i radnici jedne dobojske firme. Direktor Dino Durmić za ATV kaže da su njegovi zaposleni dobili i kazne i zabrane ulaska u EU tri mjeseca. Od 110 radnika u firmi, može da radi samo 10. Za sve to institucije nemaju razumijevanja.

"Svi kamioni stoje natovareni i parkirani, a mi ne možemo planirati dalje poslovanje. Možemo reći da smo stali potpuno. Svi vozači koji imaju preko 90 dana boravka u EU ne mogu da rade, a takvih je preko 90% i ne mogu dalje obavljati svoju djelatnost", rekao je Dino Durmić, direktor „DMDE“ Doboj.

Neophodno je hitno preduzeti konkretne korake i pokrenuti direktne razgovore sa institucijama Evropske unije jer se BiH suočava sa situacijom u kojoj su uvoz i izvoz robe ozbiljno ugroženi, a lanci snabdijevanja dovedeni u pitanje, navode iz konzorcijuma Logistike Bosne i Hercegovine.

"Najveći dio međunarodnog robnog saobraćaja Bosne i Hercegovine odvija se preko graničnih prelaza na sjeveru zemlje uz rijeku Savu, koji predstavljaju ključne izlazne tačke za BiH privredu prema tržištu Evropske unije. Upravo na tim pravcima danas dolazi do ozbiljnih zastoja i vraćanja vozila. Srbija je na pravcu prema Mađarskoj uspjela obezbijediti određene pomake ili privremena rješenja za svoje prevoznike. Zato postavljamo jasno pitanje institucijama Bosne i Hercegovine: Zašto Bosna i Hercegovina nema isti nivo zaštite svojih prevoznika i privrede?",poručuju iz konzorcijum „Logistika Bosne i Hercegovine“.

O prevoznicima se raspravljalo i na sjednici Savjeta ministara BiH. Formirana je radna grupa kojoj će se pridružiti i predstavnici Spoljnotrgovinske komore BiH i Privredna komora Republike Srpske. Radna grupa bi trebalo da se uskoro sastane sa predstavnicima prevoznika i dogovori naredne korake. Ministar komunikacija i transporta BiH, Edin Forto, navodi da će pod hitno tražiti ministarski sastanak sa Republikom Hrvatskom jer je do sad pokazala najkonstruktivniji pristup u rješavanju ovog problema.

"Ne mogu potvrditi da li su tačne neke tvrdnje naših prevoznika da se naši prevoznici vraćaju, a da postoji fleksibilnost prema prevoznicima iz Srbije i drugih zemalja. nadam se da to nije slučaj, ali ako jeste onda je to stvarno veliki udar na BiH", rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.

Zbog loših uslova rada, oko dvije hiljade prevoznika iz BiH registrovalo je svoje firme u Sloveniji ili Hrvatskoj, a sa ovim problemima postavlja se pitanje kakva je budućnost međunarodnog transporta u BiH u kojem je trenutno zaposleno 47 hiljada radnika.