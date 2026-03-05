Logo
U srcu Pariza predstavljeno Predstavništvo Republike Srpske

ATV

05.03.2026

20:31

У срцу Париза представљено Представништво Републике Српске
U Parizu je održano zvanično predstavljanje Predstavništva Republike Srpske u Francuskoj, događaj koji je okupio više od 15 srpskih udruženja iz dijaspore koja se aktivno bave očuvanjem tradicije, kulture i jezika.

Na sastanku je istaknuta snažna podrška radu i otvaranju predstavništva, uz zajedničku poruku svih prisutnih da su Srbi iz Srbije i Republike Srpske jedan narod koji treba da ostane povezan, bez obzira gdje živi.

Predstavnici udruženja naglasili su da ovakve inicijative imaju veliki značaj za dijasporu, jer pomažu očuvanju identiteta, ali i otvaraju prostor za jaču saradnju, bolju komunikaciju sa institucijama i razvoj diplomatskih i kulturnih veza između zemalja.

Sastanak je pokazao da srpska zajednica u Francuskoj želi aktivno da doprinese povezivanju matice i dijaspore, uz poruku da zajedništvo ostaje ključ očuvanja identiteta i jačanja odnosa među narodima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

