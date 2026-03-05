Slavni tenor Hose Kareras sletio u Sarajevo privatnim avionom

Slavni tenor je danas sletio u Sarajevo privatnim avionom zajedno sa svojim sinom, dok je menadžment i ostatak tima u glavnom gradu BiH stigao dan ranije. Kareras će u pratnji Sarajevske filharmonije izvesti neke od svojih najpoznatijih arija, a za ovaj događaj vlada veliki interes i jasno je da će 7. marta glavni grad BiH biti kulturni centar svijeta. Kareras će u pratnji Sarajevske filharmonije izvesti neke od svojih najpoznatijih arija.

Slavni umjetnik je izrazio želju da dođe ranije kako bi obišao Sarajevo i posjetio mjesta koja mu mnogo znače.

(Avaz)