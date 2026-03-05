Slavni tenor Hose Kareras sletio u Sarajevo privatnim avionom

Izvor:
05.03.2026
Sarajevo će 7. marta svjedočiti muzičkom spektaklu svjetskih razmjera. Hose Kareras, jedan od najvećih operskih pjevača svih vremena, u dvorani “Mirza Delibašić” na Skenderiji, održaće veliki koncert.
Slavni tenor je danas sletio u Sarajevo privatnim avionom zajedno sa svojim sinom, dok je menadžment i ostatak tima u glavnom gradu BiH stigao dan ranije. Kareras će u pratnji Sarajevske filharmonije izvesti neke od svojih najpoznatijih arija, a za ovaj događaj vlada veliki interes i jasno je da će 7. marta glavni grad BiH biti kulturni centar svijeta. Kareras će u pratnji Sarajevske filharmonije izvesti neke od svojih najpoznatijih arija.
Slavni umjetnik je izrazio želju da dođe ranije kako bi obišao Sarajevo i posjetio mjesta koja mu mnogo znače.
