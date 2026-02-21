Kup Mirza Delibašić: Borac i Bosna za titulu

U dvorani Borik počelo je veliko finale Kupa “Mirza Delibašić” u kojem bitku za trofej vode košarkaši banjalučkog Borca i sarajevske Bosne.

Tok meča

Treća četvrtina

Košarkaši Bosne u posljednju četvrtinu ulaze sa 22 poena prednosti. Sarajevska “dodala je gas” u trećem kvartalu i nadomak je osvajanja trofeja u Kupu “Mirza Delibašić”.

Druga četvrtina

Nakon prvog poluvremena finalne utakmice Kupa “Mirza Delibašić” košarkaši Bosne vode protiv Borca rezultatom 47:35.

Sarajevska ekipa dvocifrenu prednost stekla je polovinom druge četvrtine, a Majkl Jang nastavio je sa svojim odličnim izdanjem i sa 17 poena predvodi Bosnu. Na drugoj strani Darko Talić je najefikasniji u Borčevom taboru sa 11 poena.

Prva četvrtina

Kraj je prve četvrtine u dvorani “Borik”, a rezultat je 22:21 za Bosnu.

Košarkaši Bosne otvorili su bolje utakmicu, ali su u samom finišu prve četvrtine košarkaši Borca uhvatili priključak. Najbolji akter dosadašnjeg dijela utakmice je Majkl Jang iz Bosne koji je ubacio 11 poena, dok je u redovima Borca najefikasniji De Šaun Kuper sa 8 poena.

Velika podrška za Borac

“Crveno plavi” imaju veliku podršku sa tribina, a u dvoranu Borik pristigle su i brojne poznate ličnosti iz sportskog života Republike Srpske.

Iz prvog reda ovaj duel prati Igor Dodik, generalni menadžer KK Igokea koji je u društvu Vuka Radivojević, izvršnog direktora KK Igokea i Mladena Bojinovića, jednog od najboljih srpskih rukometaša svih vremena, a danas direktora reprezentacije Srbije.

Borac - Bosna

U dvorani “Borik” su i Damir Hrelja i Karlo Perić, prvotimci FK Borac koji utakmicu gledaju u društvu Siniše Mrkobrade, a sa pažnjom ovaj duel prati i Saša Čađo, jedna od najboljih banjalučkih košarkašica svih vremena.