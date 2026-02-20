Logo
Avdalović i Kroflič: Naša najbolja utakmica ove sezone

Autor:

Nikola Lučić

20.02.2026

23:46

mega nakon pobjede protiv partizana
Foto: ATV

Košarkaši Mege ostvarili su veliki rezultat plasmanom u finale Kupa Radivoja Koraća, a trener Vule Avdalović imao je samo riječi hvale za svoje igrače.

Mladi momci odigrali su savršenu utakmicu od početka do kraja i sveli evroligašku ekipu na manje od 60 postignutih poena.

„Mislim da smo pokazali ono što želimo cijele sezone. Pričamo o odbrani, mladosti, pristupu, ovo je naša najbolja utakmica ove sezone. Zaustaviti Partizan na 58 poena je velika stvar. Ovo je bilo veliko iskustvo za ove mlade igrače. Mislim da smo zasluženo pobijedili. Ostaje nam da se odmorimo koliko možemo. Pokušaćemo da se pripremimo najbolje moguće za finale“.

Mega je u minulih mjese dana pobijedila Zvezdu, CSKA i Partizan.

„Ova pobjeda je veliki podstrek. Mislim da su igrači svjesni da je ovo velika prilika za nas da odigramo što bolje protiv Crvene zvezde koja je najteži protivnik na ovom turniru. Prije 20-ak dana smo uspjeli da ih dobijemo, oni su imali težak raspored i mislim da je to, uz našu koncentraciju i fokus, jedini način da ih dobijemo. Da iskoristimo naše šanse. Nadam se najboljem, trudićemo se da pružimo jak otpor Zvezdi“, izjavio je Avdalović.

Niko u ekipi Mege ne pomišlja na euforiju nakon večerašnjeg trijumfa. Cilj je da se igrači što bolje odmore za sutrašnje finale.

„Dobra utakmica za nas, spustili smo Partizan na samo 58 poena. Bili smo veoma agresivni u odbrani, igrali smo do kraja mirno, sigurno i to nas je dovelo do trijumfa. Nema slavlja, treba da se odmorimo i spremimo za finale sutra. Ujutro ćemo odraditi trening, pokušati da se što bolje pripremimo i izađemo spremni na megdan Crvenoj zvezdi“, rekao je košarkaš Mege Urban Kroflič.

