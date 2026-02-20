Mega deklasirala Partizan, ništa od “vječitog derbija” u finalu Kupa Radivoja Koraća

Autor:Nikola Lučić
20.02.2026
23:25
Komentari:0
Košarkaši Mege deklasirali su Partizan rezultatom 80:58 i izborili plasman u finale Kupa Radivoja Koraća.
Izabranici Vuleta Avdalovića ostvarili su zaslužen trijumf protiv “crno-bijelih” koji su odigrali jako lošu utakmicu na obje strane parketa.
Već u prvoj četvrtini Mega je uspjela da dođe do dvocifrene prednosti (23:10), da bi ekipa Đoana Penjaroje do kraja prvih 10 minuta spustila zaostatak na šest poena.
Najbolji dio utakmice za košarkaše Partizana bio je sredinom druge četvrtine kada su poveli 36:35, ali ponovo je Mega diktirala tempo i na odmor otišla sa šest poena viška (36:42).
Potpuno van ritma bili su “crno-bijeli” i u trećoj četvrtini u kojoj Mega ponovo odlazi na dvocifrenu razliku, da bi početkom posljednje dionice utakmica bila prekinuta zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.
Nakon sat vremena i pražnjenja dijela tribine meč je nastavljen, a Mega je do kraja samo
uvećavala prednost.
Pobjedničku ekipu predvodio je Bogoljub Marković sa 17 poena, dok su za Partizan Bruno Fernando i Dvejn Vašington ubacili po 12 poena.
Mega će u finalu igrati protiv Crvene zvezde. Utakmica je na programu sutra od 20:30.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
