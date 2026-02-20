Mega deklasirala Partizan, ništa od “vječitog derbija” u finalu Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Mege deklasirali su Partizan rezultatom 80:58 i izborili plasman u finale Kupa Radivoja Koraća.

Izabranici Vuleta Avdalovića ostvarili su zaslužen trijumf protiv “crno-bijelih” koji su odigrali jako lošu utakmicu na obje strane parketa.

Već u prvoj četvrtini Mega je uspjela da dođe do dvocifrene prednosti (23:10), da bi ekipa Đoana Penjaroje do kraja prvih 10 minuta spustila zaostatak na šest poena.

Najbolji dio utakmice za košarkaše Partizana bio je sredinom druge četvrtine kada su poveli 36:35, ali ponovo je Mega diktirala tempo i na odmor otišla sa šest poena viška (36:42).

Potpuno van ritma bili su “crno-bijeli” i u trećoj četvrtini u kojoj Mega ponovo odlazi na dvocifrenu razliku, da bi početkom posljednje dionice utakmica bila prekinuta zbog nesportskog navijanja navijača Partizana.

Nakon sat vremena i pražnjenja dijela tribine meč je nastavljen, a Mega je do kraja samo

uvećavala prednost.

Pobjedničku ekipu predvodio je Bogoljub Marković sa 17 poena, dok su za Partizan Bruno Fernando i Dvejn Vašington ubacili po 12 poena.

Mega će u finalu igrati protiv Crvene zvezde. Utakmica je na programu sutra od 20:30.