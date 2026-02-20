Tramp: Za Iran je bolje da pregovara o fer sporazumu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je za vlasti u Iranu bolje da nastave da pregovaraju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, na pitanje da li ima poruku za narod Irana, rekao da je za iranske vlasti "bolje da pregovaraju o fer sporazumu", prenosi Rojters.

Dodao je da se narod Irana mnogo razlikuje od svojih lidera, i da žali zbog onoga što je režim učinio njihovoj zemlji, prenosi Tan‌jug.

Tramp je upozorenje iranskoj vladi, da je "bolje da pregovara o fer sporazumu" uputio dok razmatra i upotrebu vojne sile, kako je ranije više puta najavljivao.

U Ženevi su 17. februara održani posredni pregovori delegacija SAD i Irana, o iranskom nuklearnom programu, dok je prva runda razgovora održana u Omanu, 6. februara.