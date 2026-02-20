Logo
Vens o odluci o ukidanju carina: Ovo je bezakonje od strane suda

SRNA

20.02.2026

21:39

Венс о одлуци о укидању царина: Ово је безакоње од стране суда
Foto: Tanjug/AP/The New York Times/Doug Mills

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je danas da odluka američkog Vrhovnog suda, kojom su ukinute carine koje je američki predsjednik Donald Tramp uveo velikom broju zemalja prošle godine, predstavlja "bezakonje".

- Ovo je bezakonje od strane suda, čisto i jednostavno. I njegov jedini efekat će biti da predsjedniku otežava zaštitu američke industrije i otpornosti lanca snabdijevanja - rekao je Vens.

Vens je kazao da će se Tramp osloniti na "širok spektar drugih carinskih ovlašćenja" kako bi "unaprijedio trgovinske prioritete ove administracije".

- Predsjednik Tramp ima širok spektar drugih carinskih ovlašćenja i koristiće ih da brani američke radnike i unapređuje trgovinske prioritete ove administracije - zaključio je Vens.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu donio je danas odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo predsjednik Donald Tramp, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Bijelu kuću.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih tarifa širom sveta.

Odluka se odnosi i na ciljane uvozne poreze koje administracija opravdava borbom protiv trgovine fentanilom.

Tag :

Džej Di Vens

