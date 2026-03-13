Marija Šerifović se oglasila emotivnom porukom: ''Tek kad nešto ode shvatimo..''

Ipak, danas se oglasila tužnim povodom te emotivnim riječima oprostila od svog psa koji joj je bio vjeran prijatelj godinama.

Marija je objavila snažne riječi koje će svakako baciti na razmišljanje.

Pjevačica je shvatila kako je rekla koliko uzima život "zdravo za gotovo" i da želi više da uživa u svakom trenutku sa voljenim bićima, prenosi Telegraf.

Ona se snažnom porukom obratila svojim pratiocima:

- Danas me je život podsjetio na nešto što stalno zaboravljamo. Koliko zapravo sve podrazumijevamo. Podrazumijevamo da ćemo se probuditi. Da će oni koje volimo biti tu. A život je, u stvari, samo niz dana koji nam je poklonjen. I svaki od tih dana je čudo koje uzimamo zdravo za gotovo - napisala je i dodala:

- Tek kada nešto ode, shvatimo koliko smo malo govorili "volim te", koliko smo puta prošli pored nekoga koga znamo, a da ga nismo zagrlili malo jače. Zato danas mislim samo jedno. Ako imate nekoga koga volite, recite mu. Zagrlite ga. Pogledajte ga malo duže. Jer ništa na ovom svijetu nije zagarantovano. Osim trenutka koji imamo sada.

Inače, Marija Šerifović je nedavno govorila o svom sinu i istakla da joj je promijenio život.

- Pa mislim meni su pune oči suza po cijeli dan kada sam sa njim i svaku noć i ne prođe ni ni ovaj ni jutro da se to ne desi. Ne prođe ni noć da mi onako ne zacakle oči svaki put kad se uspava. Pomazim ga, poljubim, odem da legnem i ja. Tako da mislim svaka majka to zna. Samo je razlika između mene i nekih drugih majki što one nisu poznate i nisu na TV i ne mogu da pričaju o tome. Sve majke znaju da je to jedna ljubav i u stvari to je to je naša posljednja prava ljubav.