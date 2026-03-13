Marija Šerifović se oglasila emotivnom porukom: ''Tek kad nešto ode shvatimo..''

13.03.2026

20:03

Марија Шерифовић
Foto: Instagram/Screenshot/serifovic

Marija Šerifović aktivna je na društvenim mrežama i često sa svojim pratiocima dijeli lijepe trenutke.

Ipak, danas se oglasila tužnim povodom te emotivnim riječima oprostila od svog psa koji joj je bio vjeran prijatelj godinama.

aleksandar vulin

BiH

Vulin: Ne smije se dozvoliti da političko Sarajevo odlučuje o Srpskoj

Marija je objavila snažne riječi koje će svakako baciti na razmišljanje.

Pjevačica je shvatila kako je rekla koliko uzima život "zdravo za gotovo" i da želi više da uživa u svakom trenutku sa voljenim bićima, prenosi Telegraf.

Ona se snažnom porukom obratila svojim pratiocima:

- Danas me je život podsjetio na nešto što stalno zaboravljamo. Koliko zapravo sve podrazumijevamo. Podrazumijevamo da ćemo se probuditi. Da će oni koje volimo biti tu. A život je, u stvari, samo niz dana koji nam je poklonjen. I svaki od tih dana je čudo koje uzimamo zdravo za gotovo - napisala je i dodala:

- Tek kada nešto ode, shvatimo koliko smo malo govorili "volim te", koliko smo puta prošli pored nekoga koga znamo, a da ga nismo zagrlili malo jače. Zato danas mislim samo jedno. Ako imate nekoga koga volite, recite mu. Zagrlite ga. Pogledajte ga malo duže. Jer ništa na ovom svijetu nije zagarantovano. Osim trenutka koji imamo sada.

Пад планинара

Svijet

Planinar se kotrljao niz planinu: Prošao samo sa povredom malog prsta

Inače, Marija Šerifović je nedavno govorila o svom sinu i istakla da joj je promijenio život.

- Pa mislim meni su pune oči suza po cijeli dan kada sam sa njim i svaku noć i ne prođe ni ni ovaj ni jutro da se to ne desi. Ne prođe ni noć da mi onako ne zacakle oči svaki put kad se uspava. Pomazim ga, poljubim, odem da legnem i ja. Tako da mislim svaka majka to zna. Samo je razlika između mene i nekih drugih majki što one nisu poznate i nisu na TV i ne mogu da pričaju o tome. Sve majke znaju da je to jedna ljubav i u stvari to je to je naša posljednja prava ljubav.

Marija Šerifović

Pjevačica

Pročitajte više

Обелиск Бањалука

Banja Luka

Zaboravljeni spomenik u Banjaluci star skoro 150 godina

1 h

0
Ко кочи усвајање урбанистичког плана у Бањалуци?

Banja Luka

Ko koči usvajanje urbanističkog plana u Banjaluci?

1 h

0
Доктор, хирург, рукавице

BiH

Ljekari traže povećanje plata: Osam specijalista napustilo kanton

1 h

0
Синдикат правосуђа

Republika Srpska

Sindikat pravosuđa traži veće plate zaposlenima za 10%

1 h

0

Više iz rubrike

Огласила се Ђанијева супруга након информације да је пјевач хитно оперисан

Scena

Oglasila se Đanijeva supruga nakon informacije da je pjevač hitno operisan

2 h

0
Јоџир и Ирена Радуловић

Scena

Irena Radulović napustila Crnu Goru nakon navodne afere s intimnom slikom

2 h

0
Радиша Трајковић Ђани

Scena

Đani hitno operisan

2 h

0
Јоџир и Ирена Радуловић

Scena

Jodžirova žena Irena Radulović progovorila o eksplicitnoj fotografiji

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

15

Vens: Tramp želi okončanje sukoba i obnavljanje trgovine

21

08

Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

21

06

Sutra slavimo Prepodobnomučenicu Edvokiju: Ovu molitvu svaki vjernik treba da izgovori

21

00

Nemoj u glavu: Žena motkom istjerala muža iz kafane

20

55

Ovo su znakovi da ne pijete dovoljno vode

