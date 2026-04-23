Sastanak u Vladi: Pojačati borbu protiv korupcije i ubrzati imenovanje tužioca

23.04.2026 16:51

Sastanak Selaka s tužiocima
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak održao je danas u Banjaluci, sastanak sa glavnim republičkim tužiocem, glavnim okružnim javnim tužiocima Republike Srpske i zamjenikom glavnog republičkog tužioca - specijalnim tužiocem.

Selak je izjavio nakon sastanka sa predstavnicima tužilačkog sistema u Srpskoj da je neophodno pojačati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz unapređenje efikasnosti rada tužilaštava.

On je istakao da na efikasnost tužilaštva utiče nedostatak kadra tužilaca i administrativnog osoblja, kao i materijalno-tehničkih sredstava.

Tokom razgovora naglašena je potreba za boljom saradnjom između tužilaštava i policijskih agencija, kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou BiH.

Selak je poručio da su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo pravde jasno opredijeljeni za borbu protiv korupcije i da će nastaviti da pružaju punu podršku tužilačkom sistemu.

Glavni republički tužilac Željka Radović istakla je da je sastanak bio konstruktivan i da su otvorena brojna pitanja od značaja za efikasnost i kvalitet rada tužilaštava.

Naglasila je da su ključni izazovi vezani za kadrovsku popunjenost i materijalno-tehničke uslove rada, te da je neophodno kontinuirano raditi na njihovom unapređenju u saradnji sa Ministarstvom pravde.

Radovićeva je pozvala građane i predstavnike medija da prijavljuju sva krivična djela za koja imaju saznanja, te da dostave makar minimalne dokaze koji mogu poslužiti kao osnov za dalje postupanje tužilaštava i izradu kvalitetnih optužnica ali i Visoki sudski i tužilački savjet BiH da ubrza proces imenovanja tužilaca, dodavši da taj proces traje veoma dugo.

Selak i Radovićeva naveli su da će Ministarstvo pravde Republike Srpske i tužilački sistem nastaviti intenzivnu saradnju s ciljem rješavanja uočenih problema i jačanja kapaciteta pravosudnih institucija da bi se unaprijedila borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, te povećalo povjerenje javnosti u pravosudni sistem.

