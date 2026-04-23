Petronijević: Neophodan kontinuiran diplomatski pritisak na UN zbog generala Mladića

ATV
23.04.2026 12:53

0
Goran Petronijević advokat
Foto: predsjednikrs.rs/Borislav Zdrinja

General Ratko Mladić je u izuzetno teškom zdravstvenom i fizičkom stanju, rekao je advokat Goran Petronijević.

Pozivajući se na nedavnu posjetu ministra pravde Srbije generalu Mladiću, Petronijević ističe da su zabrinutost opravdana.

- Stanje generala Mladića je jako loše. U razgovoru koji je obavljen u ponedjeljak u prostorijama zatvorske bolnice u Hagu, on nije mogao čak ni da sjedi, već su ga na krevetu dovezli. Vrlo je teško komunicirao, praktično samo sa"'da" i "ne", što govori o jako lošem zdravstvenom stanju - izjavio je Petronijević za Radio Beograd.

Advokat objašnjava da postoje dva načina za puštanje osuđenika na slobodu – nakon izdržane dvije trećine kazne ili iz humanitarnih razloga.

Međutim, praksa Haškog tribunala i potonjeg Mehanizma postala je restriktivna.

Petronijević naglašava da se za privremeno puštanje sada često indirektno zahtjeva priznanje krivice, što ocjenjuje kao "nedozvoljenu vrstu pritiska".

Kada je riječ o liječenju, Petronijević podsjeća na slučaj generala Pavkovića, koji je pušten tek u terminalnoj fazi bolesti.

- Mene jako brine obrazloženje jednog od ranijih rješenja za generala Mladića u kojem je pisalo da se zahtjev odbija jer on nije u "terminalnoj fazi". To je nezabilježeno – da se ljudi otpuštaju na liječenje samo kada se nalaze u stanju pred samu smrt - upozorava on.

Srbija je, prema riječima Petronijevića, učinila značajan napor podnošenjem garancija za liječenje generala Mladića u Beogradu.

Ipak, on smatra da je neophodan kontinuiran diplomatski pritisak na Ujedinjene nacije i Savjet bezbjednosti, koji su osnivači suda.

- Ovi ljudi imaju po 80 godina i pate od hroničnih bolesti. Oni nisu za zatvorske, već za bolničke uslove. Postoje čuvena "Mandela pravila" koja zahtijevaju da uslovi izdržavanja kazne budu primjereni međunarodnim standardima, kao i da se kazna izdržava na prostoru koji je najbliži mjestu odakle je lice izmješteno - podsjeća Petronijević.

Ukoliko Mehanizam donese pozitivnu odluku, procedura prebacivanja bi podrazumijevala stalan medicinski nadzor tokom transporta.

- Procedura je takva da ga preuzimaju u pratnji, uz obezbijeđenu permanentnu medicinsku pomoć sve dok ne sleti. Nakon dolaska u Srbiju, on bi bio smješten u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu gdje bi se liječenje nastavilo. To je sada stvar tehničkog transfera, samo ako se, naravno, odobri - zaključuje Petronijević za Prvi program Radio Beograda.

Dok se čeka zvanični nalaz srpskih lekara koji su ga pregledali, država Srbija je izrazila spremnost da pruži i dodatne garancije kako bi se generalu Mladiću omogućila adekvatna medicinska njega.

