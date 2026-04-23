Talić: Tomasa Banjaluka voli

23.04.2026 13:48

Foto: Ustupljena fotografija

Fotograf Tomas Damjanović dobitnik je Plakete grada Banjaluka, koja mu je uručena sinoć, a tim povodom oglasio se direktor SC Borik i odbornik u Skupštini grada Nenad Talić, koji ga je prethodno i nominovao za ovo priznanje, uputivši mu čestitke i riječi podrške.

Talić je istakao da mu je bila čast i zadovoljstvo da upravo Damjanovića predloži za jednog od laureata, naglašavajući da ga poznaje više od 40 godina i da je dobro upoznat sa svim njegovim ljudskim i profesionalnim kvalitetima.

„Zadnjih godina Tomas je ‘dobri duh’ našeg grada i Vrbasa. Svojim sjajnim fotografijama proslavlja naš grad i pokazuje cijelom svijetu njegove ljepote. Ali uz naš grad je i kada rade protiv njega“, naveo je Talić, podsjetivši da je Damjanović među prvima dokumentovao sječu vrba uz obalu Vrbasa, skrećući pažnju javnosti na važnost očuvanja prirode.

On je ranije rekao da Damjanović svojim radom stvara autentične dokumente jednog vremena u gradu na Vrbasu, ostavljajući trajno svjedočanstvo o njegovom razvoju, ali i o prirodnim ljepotama koje ga okružuju.

Damjanović je, podsjećamo, svojim objektivom i dronom zabilježio neke od najprepoznatljivijih kadrova banjalučkih ulica, rijeke Vrbas i njenih obala, čime kontinuirano doprinosi promociji grada i očuvanju njegovog vizuelnog identiteta. Njegove fotografije rijeka širom Balkana više puta su korišćene u kampanjama za zaštitu životne sredine.

„Jednostavno rečeno – Tomasa Banjaluka voli. Čestitam ti i srećno. Čuvajte nam Vrbas ti i Tor“, poručio je Talić u objavi na instagramu.

(Banjaluka.net)

Tomas Damjanović

Banjaluka

fotografije

