Srednjoškolci traže besplatan prevoz u Banjaluci: Prioritet u odnosu na električne autobuse i tramvaje

Marija Milanović
23.04.2026 09:01

предсједник Савеза средњошколаца Стефан Раковић
Foto: Ustupljena fotografija

Savez srednjoškolaca Republike Srpske pokrenuo je Inicijativu za besplatan prevoz srednjoškolaca i studenata u Gradu Banjaluka. Inicijativa je predana predsjedniku Skupštine Grada Ljubi Ninkoviću 21. aprila te su izrazili nadu da će naići na razumijevanje od strane prvog čovjeka Grada, Draška Stanivukovića.

„Nadamo se pozitivnom odgovoru i vjerujemo da će gradonačelnik Stanivuković prepoznati značaj ove inicijative i podržati je, jer se radi o stvarnim potrebama srednjoškolaca, a ne projektima poput električnih autobusa i tramvaja“, poručio je predsjednik Saveza srednjoškolaca, Stefan Raković.

Predsjednik Skupštine Grada Banjaluka, Ljubo Ninković kazao je da pozdravlja ovu inicijativu te da će je podržati neupitno. On je podsjetio i na usvojenu odluku o besplatnom gradskom prevozu za sve Banjalučane, a koju su odbornici banjalučke Skupštine izglasali početkom prošle godine, ali nisu naišli na razumijevanje od strane gradonačelnika Stanivukovića zbog čega nikad nije bila ni realizovana.

„Ukoliko gradonačelnik Draško Stanivuković podrži Inicijativu za besplatan prevoz studenata i đaka, spreman sam odmah sazvati sjednicu“, poručio je Ninković za naš portal.

Kako navode ispred Saveza, u ovom trenutku ne žele davati više detalja o pomenutoj Inicijativi jer na taj način žele dati prostor institucijama kako bi se o svemu očitovali.

„U narednom periodu, na svakom sljedećem sastanku sa zvaničnicima u Republici Srpskoj, insistiraćemo na ovoj temi i aktivno raditi na tome da inicijativa dobije konkretnu podršku i uđe u fazu realizacije. Naš cilj je da kroz dijalog sa nadležnim institucijama obezbijedimo sistemsko rješenje koje će dugoročno olakšati svakodnevni život srednjoškolaca“, zaključuje Raković.

