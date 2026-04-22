Novinar ATV-a Predrag Ćurković dobitnik Plakete Grada Banjaluka

Povodom obilježavanja 22. aprila - Dana grada Banjaluka i 81 godine oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu, Plaketa Grada Banjaluka uručena je uredniku informativnog programa Alternativne televizije Predragu Ćurkoviću.

Doajen novinarstva iz Banjaluke nije krio zadovoljstvo zbog ove nagrade, te poručio da zahvalnost za nagradu dijelom pripada i ATV-u.

"Tu sam u ovom gradu i ovaj grad je onako eksplodirao za svo to vrijeme kako sam ja prolazio kroz sve te novinarske faze. Drago mi je i zbog kuće u kojoj sam, sigiguran sam da je to u mnogome doprinijelo da Skupština Grada odluči", rekao je Ćurković.

Mnogo je ljudi u ovom gradu, kaže kolega Predrag, i svi mi pomalo zaslužujemo Plaketu.

"Zaista su bila teška vremena i u ovom gradu ih je trebalo pregurati, preživjeti i raditi pošteno svoj posao", skromno ističe Ćurković.

Kolektiv ATV-a s ponosom čestita našem kolegi Predragu na nagradi koja mu je uručena i koju je u potpunosti zaslužio svojim dugogodišnjim radom.

Podsjećamo, povodom Dana grada u Banjaluci su položeni vijenci na više gradskih lokacija. Čuvati slobodu i mir - bila je glavna poruka sa obilježavanja.