Tužilaštvo se za ATV oglasilo o tragediji: Naređena obdukcija tijela oca i djeteta

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu naložilo je obdukciju tijela oca i djeteta koji su pronađeni mrtvi u selu Kabernik kod Višegrada, potvrđeno je za ATV.

"Dežurni tužilac je na licu mjesta rukovodio uviđajem i naložio je da se preduzmu sve istražne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Naložena je obdukcija tijela kako bi se utvrdio tačno vrijeme i uzrok smrti", navode u OJT Istočno Sarajevo.

Prvi rezultati istrage ukazuju da je E.D. (49) iz Goražda ubio svoje dvogodišnje dijete, a potom izvršio samoubistvo.

Kako saznajemo E.D, koji je rastavljen od supruge, porodici je ostavio oproštajnu poruku, što su oni prijavili MUP-u Bosansko-podrinjskog kantona. Odmah su kontaktirane kolege iz PU Foča koji su se uputili na teren i u selu Kabernik zatekli tijela oca i djeteta.