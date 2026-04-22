Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

22.04.2026 17:44

Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, vaspitanja, nauke i kulture BiH oglasio se povodom incidenta koji se juče dogodio u jednoj sarajevskoj gimnaziji, gdje je učenik fizički napao profesoricu tokom časa.

Kako "Avaz" nezvanično saznaje, incident se dogodio u Gimnaziji Obala.

Policija je, prema dostupnim informacijama, učesnicima sukoba izdala četiri prekršajna naloga – tri zbog drskog ponašanja i jedan zbog fizičkog napada.

Direktna posljedica

Iz sindikata su najoštrije osudili ovaj događaj, ističući da nasilje nad prosvjetnim radnicima postaje sve učestalije.

- Prema informacijama koje imamo, intervenisala je policija i učenike koji su napali profesoricu sprovela u nadležnu policijsku upravu. Jedan broj učenika je punoljetan. Profesorica je zadobila povrede i pružena joj je pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj događaj je logičan slijed i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posljedica nakaradnih zakonskih rješenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i Skupština - naveli su iz sindikata.

Dodaju da su postojeći zakoni i pravilnici u potpunosti obesmislili vaspitno-obrazovni proces u srednjim školama.

- Sindikat je kontinuirano upozoravao na posljedice ovakvih rješenja i prije i poslije njihovog donošenja. Odredba Zakona o obaveznom srednjem obrazovanju, čak i za punoljetne učenike, katastrofalno je loša i kao takva ne postoji nigdje drugo osim u KS. Upravo je ona dovela do toga da se u školama, u posljednje dvije godine, napadi na osoblje, nasilje među učenicima, pucnjava pred školom... praktično ne sankcionišu - upozorili su.

Kako ističu, dodatni problem predstavljaju podzakonski akti i procedure koje su, prema njihovim riječima, neprimjenjive u praksi.

- Podzakonski akti i procedure, kao da su ih pisali ljudi koji nikada nisu radili u školi, u potpunosti su onemogućili odgojni rad stručnim službama - navodi se.

Zanemarivanje problema

Sindikat smatra da su škole pretvorene u birokratizovane sisteme za prikupljanje podataka, dok se suštinski problemi zanemaruju.

- Škole su pretvorene u birokratizovane sakupljače statističkih podataka koje nadležno ministarstvo interpretira kako mu odgovara. Ideja da će se ovakvim rješenjima škole učiniti sigurnijim pokazala se suštinskom greškom Ministarstva, na kojima ono, nažalost, i pored kritika stručne javnosti i dalje tvrdoglavo insistira. Događaj od juče je posljednja opomena i upozorenje svima da se hitno moraju preduzeti koraci izmjena propisa kako bi se sunovrat i propadanje srednjeg obrazovanja u Sarajevu zaustavili.

Na kraju su upozorili da bi, ukoliko se stanje hitno ne promijeni, sarajevske škole uskoro mogle početi ličiti na one kakve se viđaju u američkim horor filmovima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

