Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, vaspitanja, nauke i kulture BiH oglasio se povodom incidenta koji se juče dogodio u jednoj sarajevskoj gimnaziji, gdje je učenik fizički napao profesoricu tokom časa.

Kako "Avaz" nezvanično saznaje, incident se dogodio u Gimnaziji Obala.

Svijet Djevojku ubio njen 56 godina stariji partner: Presudio joj štakama

Policija je, prema dostupnim informacijama, učesnicima sukoba izdala četiri prekršajna naloga – tri zbog drskog ponašanja i jedan zbog fizičkog napada.

Direktna posljedica

Iz sindikata su najoštrije osudili ovaj događaj, ističući da nasilje nad prosvjetnim radnicima postaje sve učestalije.

- Prema informacijama koje imamo, intervenisala je policija i učenike koji su napali profesoricu sprovela u nadležnu policijsku upravu. Jedan broj učenika je punoljetan. Profesorica je zadobila povrede i pružena joj je pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj događaj je logičan slijed i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posljedica nakaradnih zakonskih rješenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i Skupština - naveli su iz sindikata.

Zanimljivosti Za ova tri znaka život više neće biti isti: Stiže veliki novčani dobitak

Dodaju da su postojeći zakoni i pravilnici u potpunosti obesmislili vaspitno-obrazovni proces u srednjim školama.

- Sindikat je kontinuirano upozoravao na posljedice ovakvih rješenja i prije i poslije njihovog donošenja. Odredba Zakona o obaveznom srednjem obrazovanju, čak i za punoljetne učenike, katastrofalno je loša i kao takva ne postoji nigdje drugo osim u KS. Upravo je ona dovela do toga da se u školama, u posljednje dvije godine, napadi na osoblje, nasilje među učenicima, pucnjava pred školom... praktično ne sankcionišu - upozorili su.

Kako ističu, dodatni problem predstavljaju podzakonski akti i procedure koje su, prema njihovim riječima, neprimjenjive u praksi.

- Podzakonski akti i procedure, kao da su ih pisali ljudi koji nikada nisu radili u školi, u potpunosti su onemogućili odgojni rad stručnim službama - navodi se.

Srbija Nasmrt pretukao suprugu u porodičnoj kući

Zanemarivanje problema

Sindikat smatra da su škole pretvorene u birokratizovane sisteme za prikupljanje podataka, dok se suštinski problemi zanemaruju.

- Škole su pretvorene u birokratizovane sakupljače statističkih podataka koje nadležno ministarstvo interpretira kako mu odgovara. Ideja da će se ovakvim rješenjima škole učiniti sigurnijim pokazala se suštinskom greškom Ministarstva, na kojima ono, nažalost, i pored kritika stručne javnosti i dalje tvrdoglavo insistira. Događaj od juče je posljednja opomena i upozorenje svima da se hitno moraju preduzeti koraci izmjena propisa kako bi se sunovrat i propadanje srednjeg obrazovanja u Sarajevu zaustavili.

Svijet Crnogorci zarobljeni na brodu koji je Iran zaplijenio

Na kraju su upozorili da bi, ukoliko se stanje hitno ne promijeni, sarajevske škole uskoro mogle početi ličiti na one kakve se viđaju u američkim horor filmovima.