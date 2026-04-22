Rusija od prvog maja zavrće pipu

Rusija je potvrdila svoje planove da od prvog maja zavrne pipu i obustavi izvoz nafte iz Kazahstana u Njemačku putem cjevovoda "Družba".

"Od 1. maja, količine kazahstanske nafte koje su ranije transportovane cjevovodom `Družba` u Njemačku biće preusmjerene na druge dostupne logističke rute zbog trenutnih tehničkih kapaciteta", rekao je novinarima zamjenik premijera Rusije Aleksandar Novak.

Ovaj potez ugrožava ključnu rafineriju koja snabdijeva veliku većinu dizela, benzina i lož ulja potrebnog za njemačku prestonicu Berlin, navodi Dojče vele.

Njemačko Ministarstvo za ekonomiju i energetiku potvrdilo je plan.

Rafinerija PCK, koja se nalazi u gradu Švet, na oko 100 kilometara sjeverno od Berlina, prima naftu putem cjevovoda. Ranije je bila u vlasništvu ruske naftne kompanije "Rosnjeft", ali je njemačka Vlada preuzela rad rafinerije nakon početka ruske specijalne vojne operacije u februaru 2022. godine.

Od 2022. godine, rafinerija uvozi kazahstansku sirovu naftu u sve većim količinama, koja se transportuje preko ruske teritorije do Berlina, prenosi "Srna".

"`Rosnjeft Njemačka` obavijestio je Federalnu agenciju za mreže, koja djeluje kao povjerenik, da je, prateći uputstva ruskog Ministarstva energetike, tranzit kazahstanske sirove nafte kroz cjevovod `Družba` preko ruske teritorije do rafinerije PCK zabranjen od 1. maja 2026. godine", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U saopštenju je naglašeno da Ruska Federacija to još nije potvrdila njemačkoj Vladi.

"`Rosnjeft Njemačka` trenutno procjenjuje implikacije i prilagodiće se svim promjenama situacije", dodaje se u saopštenju.