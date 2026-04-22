Logo
Large banner

Bijela kuća odbacila tvrdnje o Trampu i nuklearnim kodovima kao netačne

Autor:

ATV
22.04.2026 15:58

Komentari:

0
Бијела кућа у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Bijela kuća odbacila je danas kao neistinite tvrdnje da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom sastanka o krizi sa Iranom navodno pokušao da upotrebi nuklearne kodove, prenosi "Njuzvik".

Ove tvrdnje potekle su od bivšeg službenika američke Centralne obavještajne agencija Larija Džonsona, koji je u jednom podkastu 20. aprila izjavio da je tokom sastanka u Bijeloj kući 18. aprila došlo do žustre rasprave i navodnog sukoba oko predsjedničke direktive povezane sa nuklearnim procedurama.

Несрећа у Новом Граду

Hronika

Ponovo tragedija u BiH: Zabio se kombijem u zid i poginuo

Džonson je, tvrdio da je načelnik Združenog generalštaba, general Den Kejn, odbio da sprovede takvu naredbu, opisujući situaciju kao "ozbiljan sukob".

Iako su, prema dostupnim informacijama, održani visoki sastanci u periodu isteka primirja sa Iranom, nijedan relevantan izvor nije potvrdio da je uopšte razmatrana upotreba nuklearnih ovlašćenja.

Skepsu prema tvrdnjama izrazili su i pojedini republikanski senatori.

Полиција Италија

Svijet

Majka (46) se bacila sa balkona sa troje djece: Preživjela samo djevojčica, evo gdje je otac bio u to vrijeme

Senator Tom Tilis izjavio je za "Njuzvik" da bi mu bila potrebna potvrda iz više izvora pre nego što takve navode shvati ozbiljno, dodajući da ne može da zamisli da bi se takav scenario razmatrao.

Stručnjaci ističu da tvrdnje nisu u skladu sa američkim sistemom nuklearnog komandovanja, prema kojem načelnik Združenog generalštaba ima savjetodavnu ulogu i ne može da blokira ili samostalno sprovodi predsjedničke odluke o upotrebi nuklearnog oružja.

Prema važećim procedurama, odluku o eventualnoj upotrebi donosi predsjednik, dok su uvedeni mehanizmi kontrole, poput pravila "dvije osobe", namijenjeni verifikaciji naredbi, ali ne i njihovom osporavanju.

Navodi o direktnom sukobu oko nuklearnih procedura, ukoliko bi bili tačni, predstavljali bi ozbiljnu ustavnu krizu, a ne uobičajenu političku nesuglasicu, napominje Njuzvik.

Тротинет

Region

Djed (90) prošao kroz crveno na trotinetu i izazvao udes

Džonson, koji je u periodu od 1989. do 1993. godine bio zamjenik direktora Kancelarije za borbu protiv terorizma Stejt departmenta, posljednjih godina bio je predmet kritika zbog ranijih kontroverznih tvrdnji.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijela kuća

Donald Tramp

Amerika

Iran

nuklearno oružje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.

Svijet

Nastavljena drama u Ormuskom moreuzu: Tri broda pogođena, dva zaplijenjena

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Osumnjičen da je motkom pretukao komšiju i zamalo ga ubio

2 h

0
Рудник

Svijet

Zatvara se najstariji rudnik zlata u Evropi

2 h

0
Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik se vraća na snimanje muzičkog takmičenja: Pjevačica prebrodila težak period

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција аутомобил Италија

Svijet

Majka (46) se bacila sa balkona sa troje djece: Preživjela samo djevojčica, evo gdje je otac bio u to vrijeme

2 h

0
Брод за превоз расутих терета усидрен у Ормуском мореузу, субота, 18. април 2026.

Svijet

Nastavljena drama u Ormuskom moreuzu: Tri broda pogođena, dva zaplijenjena

2 h

0
Рудник

Svijet

Zatvara se najstariji rudnik zlata u Evropi

2 h

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Svijet

Bijela kuća sastavila crnu listu: Ko je loš, a ko dobar?

3 h

0

  • Najnovije

18

19

Cvijanović na Delfi forumu: Kolonijalni status BiH je prepreka evropskom putu

18

13

Koliko će koštati ljetovanje u Crnoj Gori ove godine?

17

58

Peskov: Kremlj očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera

17

57

Kolike su plate kasira u Njemačkoj

17

44

Učenik napao profesoricu u Sarajevu tokom časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner