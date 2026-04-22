Zatvara se najstariji rudnik zlata u Evropi

ATV
22.04.2026 15:29

Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Posljednjim miniranjem, zvanično je otpočela procedura zatvaranja rudnika zlata "Ada tepe", prvog modernog rudarskog postrojenja otvorenog u Bugarskoj nakon pada komunizma.

Kanadska kompanija "Dundee Precious Metals" (DPM) objavila je planirani prestanak proizvodnih aktivnosti u svom rudniku u Krumovgradu.

Зорица Брунцлик-24102025

Scena

Zorica Brunclik se vraća na snimanje muzičkog takmičenja: Pjevačica prebrodila težak period

Iako će postrojenje prestati sa radom do sredine ove godine, uprava kompanije već je preduzela korake kako bi obezbijedila budućnost za svojih 300 zaposlenih, od kojih su gotovo svi lokalni mještani. Prema riječima nadležnih, radnici će ostati angažovani do 1. oktobra.

Kompanija je pripremila socijalni program koji uključuje ponude za prelazak u druge sektore DPM-a, uključujući rudnik u Čelopeču, ali i daleku Namibiju.

"Paralelno sa internim preraspodjelama, vodimo intenzivne pregovore sa jednom turskom kompanijom koja je zainteresovana za angažovanje naših stručnjaka nakon što operacije u Krumovgradu budu u potpunosti obustavljene", navode iz kompanije.

Бијела кућа

Svijet

Bijela kuća sastavila crnu listu: Ko je loš, a ko dobar?

Arheološko blago

Značaj lokaliteta "Ada tepe" prevazilazi granice moderne ekonomije.

Arheološka istraživanja potvrdila su da je ovo najstariji rudnik zlata u Evropi, sa tragovima eksploatacije koji datiraju hiljadama godina unazad.

Investicija vrijedna 165 miliona dolara uspjela je da pomiri moderne rudarske metode sa očuvanjem istorijskog nasljeđa, što je ovaj projekat učinilo jedinstvenim u svijetu.

илу-спавање

Zdravlje

Da li više drijemanja prestavlja zdravstveni rizik za starije osobe: Evo šta kaže istraživanje

Ekološki standardi

"Ada tepe" nije bila samo izvor dragocjenog metala, već i poligon za primjenu najstrožih ekoloških standarda.

Rudnik je funkcionisao koristeći isključivo kišnicu, koja je kroz savremeni sistem za prečišćavanje dovođena do nivoa pijaće vode, čime je eliminisan negativan uticaj na lokalne vodotoke.

Izvršni potpredsjednik kompanije inženjer Ilija Garkov istakao je da je ovaj projekat bio "lakmus papir" za Bugarsku, dokazavši da je zemlja spremna za visoke tehnologije i velike strane investicije.

Osnovni sud Brčko

Hronika

Sud opet odbio da pritvori osumnjičenog za obljubu djeteta u Brčkom

Iako se proizvodna svjetla u Krumovgradu gase, nasljeđe koje "Ada tepe" ostavlja u sferi održivog rudarstva služiće kao model za buduće projekte širom Balkana.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Випотник садио букву

Republika Srpska

"Naša moć, naša Planeta": Obilježen Dan planete Zemlje sadnjom žute bukve

1 h

0
У Добоју ухапшен адвокат Бобан Савић

Hronika

Akcija ”Šešir”: Advokat uhapšen nakon što je od klijenta tražio 60.000 KM

1 h

0
Цвијановић: 22. април је трајан подсјетник на храброст и слободарску традицију наших предака

Banja Luka

Cvijanović: 22. april je trajan podsjetnik na hrabrost i slobodarsku tradiciju naših predaka

1 h

0
Сутра сунчано и топлије, али вјетровито

Društvo

Sutra sunčano i toplije, ali vjetrovito

1 h

0

Više iz rubrike

Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Svijet

Bijela kuća sastavila crnu listu: Ko je loš, a ko dobar?

53 min

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Pogubljen Mehdi Farid zbog saradnje sa Mosadom

1 h

0
Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Kijev spreman da žrtvuje živote miliona građana zarad svojih gospodara na Zapadu

1 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.

Svijet

Cvijanovićeva u Delfima sa predsjednikom Grčke: Odnosi dobri i prijateljski

2 h

0

  • Najnovije

15

58

Bijela kuća odbacila tvrdnje o Trampu i nuklearnim kodovima kao netačne

15

58

Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

15

51

Ponovo tragedija u BiH: Zabio se kombijem u zid i poginuo

15

46

Majka (46) se bacila sa balkona sa troje djece: Preživjela samo djevojčica, evo gdje je otac bio u to vrijeme

15

45

Djed (90) prošao kroz crveno na trotinetu i izazvao udes

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner