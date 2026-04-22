Pogubljen Mehdi Farid zbog saradnje sa Mosadom

22.04.2026 15:04

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Francisco Seco

Iranski državljanin Mehdi Farid pogubljen je nakon što je proglašen krivim na osnovu optužbi da je izraelskoj obavještajnoj agenciji Mosad slao osjetljive informacije o Iranu, javio je iranski medijski servis Irib.

Prema izvještaju servisa, Farid je bio zaposlen u iranskom Odboru za odbranu.

Vrhovni sudija Irana Golam Hosein Moheni Edžej izjavio je 13. aprila da su u toku sudski procesi protiv lica osumnjičenih za špijuniranje. Lica su optužena na osnovu zakona koji se sprovode tokom ratnog stanja.

Edžej je naveo da vlasti plijene sredstva onih koji su optuženi za saradnju sa SAD i Izraelom, te da je u procesima moguće izricanje smrtne kazne, prenosi Srna.

Mehdi Farid

Mosad

Iran

Izrael

Pročitajte više

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

Eskalacija – Napadnut još jedan brod u Ormuskom moreuzu

4 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Iran napao brod kod Ormuskog moreuza

7 h

0
Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Iran: Trampovo produženje primirja kupovina vremena za iznenadni udar

8 h

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

17 h

0

Više iz rubrike

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Kijev spreman da žrtvuje živote miliona građana zarad svojih gospodara na Zapadu

1 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.

Svijet

Cvijanovićeva u Delfima sa predsjednikom Grčke: Odnosi dobri i prijateljski

2 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Svijet

Eskalacija – Napadnut još jedan brod u Ormuskom moreuzu

4 h

0
Полицијско ауто

Svijet

Užas! Prevrnuo se autobus, ima poginulih

5 h

0

Bijela kuća odbacila tvrdnje o Trampu i nuklearnim kodovima kao netačne

Dodik: Ponašanje prema generalu Mladiću se može nazvati pokušajem ubistva

Ponovo tragedija u BiH: Zabio se kombijem u zid i poginuo

Majka (46) se bacila sa balkona sa troje djece: Preživjela samo djevojčica, evo gdje je otac bio u to vrijeme

Djed (90) prošao kroz crveno na trotinetu i izazvao udes

