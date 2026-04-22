Pogubljen Mehdi Farid zbog saradnje sa Mosadom

Iranski državljanin Mehdi Farid pogubljen je nakon što je proglašen krivim na osnovu optužbi da je izraelskoj obavještajnoj agenciji Mosad slao osjetljive informacije o Iranu, javio je iranski medijski servis Irib.

Prema izvještaju servisa, Farid je bio zaposlen u iranskom Odboru za odbranu.

Vrhovni sudija Irana Golam Hosein Moheni Edžej izjavio je 13. aprila da su u toku sudski procesi protiv lica osumnjičenih za špijuniranje. Lica su optužena na osnovu zakona koji se sprovode tokom ratnog stanja.

Edžej je naveo da vlasti plijene sredstva onih koji su optuženi za saradnju sa SAD i Izraelom, te da je u procesima moguće izricanje smrtne kazne, prenosi Srna.