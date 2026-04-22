Iran: Trampovo produženje primirja kupovina vremena za iznenadni udar

22.04.2026 07:42

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Produženje prekida vatre koje je objavio američki predsjednik Donald Tramp ne znači ništa, već predstavlja kupovinu vremena za iznenadni udar, rekao je Mahdi Mohamadi, savjetenik predsjednika iranskog parlamenta Mohameda Bagera Kalibafa.

"Gubitnička strana ne može da diktira uslove. Nastavak opsade se ne razlikuje od bombardovanja i mora da se suoči sa vojnim odgovorom", napisao je Mohamadi na društvenim mrežama, prenosi Al Džazira.

Istakao je da je došlo vrijeme da Iran preuzme inicijativu.

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp najavio je da će produžiti primirje sa Iranom dok lideri te zemlje ne istupe sa jedinstvenim prijedlogom i dok se ne okončaju pregovori.

"Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podijeljena, što nije neočekivano i na zahtjev feldmaršala Asima Munira i premijera Pakistana Šebaza Šarifa, zatraženo je da obustavimo napad na Iran dok njegovi lideri i predstavnici ne izađu sa jedinstvenim prijedlogom", naveo je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Tramp je naveo da je naložio američkoj vojsci da nastavi blokadu Ormuskog moreuza i da u svim drugim aspektima ostane spremna i sposobna, ali da će produžiti primirje dok takav prijedlog ne bude podnesen i dok se pregovori ne okončaju.

Iranski pregovarački tim je, preko pakistanskog posrednika, prethodno saopštio američkoj strani da iz različitih razloga danas neće biti prisutan u Islamabadu na mirovnim pregovorima i da trenutno nema izgleda za učešće u pregovorima, objavila je agencija Tasnim.

Kako prenosi Tasnim, Iran neće biti sutra u Pakistanu kako bi u potpunosti zaštitio prava svog naroda.

Pakistan je ranije saopštio da primirje ističe u utorak, dok Iran navodi da ono traje još oko 24 časa, odnosno do srijede.

