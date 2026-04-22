Napad dronom u Rusiji: Srušila se zgrada

Napad dronom u gradu Sizranj izazvao je djelimično urušavanje ulaza u stambenu zgradu, saopštio je guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev.

Fedoriščev je naveo da je urušavanje posljedica napada dronova ukrajinskih oružanih snaga i dodao da se napadi na Samarsku oblast nastavljaju, prenijela je Ria novosti.

▪️In Syzran, Samara Oblast, Russia, a partial collapse of a building's entrance occurred due to a drone attack;



▪️Four people have been rescued, but two more, including a child, may be under the rubble;



▪️Nine ambulance crews are working at the site of the building's entrance…

Na licu mjesta rade timovi za potragu i spasavanje, koji su do sada spasili četiri osobe i jedno dijete iz ruševina. Na teren su upućene i službe hitne pomoći.

In Syzran, an entrance section of a residential building partially collapsed as a result of a UAV attack, the governor of Samara Oblast reported.

Prema saopštenju pres-službe ruskog Ministarstva za vanredne situacije, još četiri osobe, među kojima je i jedno dijete, mogle bi da budu zarobljene ispod ruševina, dok su stanari susjednih zgrada evakuisani, prenosi Tanjug.