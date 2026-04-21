Krokodil ušetao u hotel i stao uz švedski sto

21.04.2026 21:59

Крокодил плива у води.
Foto: Pexels/Simon Hurry

Veliki nilski krokodil ušao je u jedan hotel u Zimbabveu u potrazi za hranom, nakon što je izašao iz rijeke Zambezi, iznenadivši goste i osoblje, prenosi britamski Tajms.

Prema navodima svjedoka, reptil dug oko četiri metra ušetao je u hotel i najprije pokušao da uđe u kuhinju, nakon što je zatekao zatvoren bife restoran.

Britanski turista opisao je da se krokodil ponašao "kao gost", krećući se kroz restoran, a potom se smjestio na pultu sa švedskim stolom, gdje su ga gosti hotela sa četiri zvijezdice fotografisali.

Životinja je zatim napustila unutrašnjost objekta i zadržala se u spoljašnjem dijelu hotela, dok su zaposleni obezbijedili da se gosti ne približavaju.

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici organizacije Čuvari parkova i divljih životinja Zimbabvea koji su uspjeli da savladaju i bezbjedno uklone krokodila, nakon čega je vraćen u prirodno stanište.

"Nilski krokodil je došao iz obližnjeg Zambezija i naše osoblje ga je bezbjedno imobilisalo, odvelo i bezbjedno pustilo nazad u Zambezi. Nije bilo povrijeđenih, niti imovinske štete. Nije neuobičajeno da krokodili pređu na suvo zemljište, posebno zato što se ovaj incident dogodio unutar prirodnog područja i staništa vrste", rekao je portparol lokalnih vlasti Lakmor Saful.

Hotel je objavio video krokodila na Fejsbuku uz natpis: "Provjeravao je zašto je sobna usluga kasnila! Bez pravila, bez poziva, bez rezervacije. Ovo je Zambezi gdje divlje znači divlje!"

Portparolka hotela Prajd Kumbula je navela da u incidentu nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete, uz napomenu da nije neuobičajeno da se krokodili povremeno kreću van vode, s obzirom na to da se hotel nalazi u njihovom prirodnom okruženju.

"Blizina hotela divljim životinjama nije slučajna, već je suštinski dio njegovog identiteta i smještena je u zaštićenom pejzažu koji slavi suživot, a ne razdvojenost", istakla je Kumbula.

Kako je navela, hotel ima stručni tim obučen da reaguje na odgovarajući i efikasan način u ovakvim situacijama, prenosi Kurir.

