Karan za ATV: U BiH nema sreće dok god postoji OHR

Dok god postoji OHR i uticaj međunarodne zajednice u BiH nema sreće, rekao je za ATV predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i poručio da bi bošnjački političari trebali to da shvate.

Karan je izjavio je da će nametanje odluke o imovini voditi ka raspadu BiH te da pitanje imovine u BiH ima političku konotaciju, jer se njime želi eliminisati.suverenitet Srpske u njenim konstitutivnim elementima.

"Ako uskratite Srpskoj pravo na imovinu, eliminišete njenu državnost koja je jedan od ključnih elemenata suvereniteta po Dejtonu.

On smatra da pitanje imovine nije političko, već ustavnopravno i u tom smislu je riješeno.

"Imovina je data entitetima i ne postoji državna imovina, nju Dejton ne prepoznaje", istakao je Karan.

Karan je poručio OHR-u da ne padne pod uticaj bošnjačkih političari koji ga pozivaju da nametne rješenje u vezi imovine.

"Ako bi pokušali tako nešto da urade, reagovaćemo i poručiti da su jedini krivci za to što BiH ne može opstati, jer na takav način vode ka njenom raspadu", rekao je Karan.

On je naveo da je cilj svih reformi koje su nametnute bilo jačanje BiH, a da se eliminiše kapacitet Srpske.

Karan je poručio da su sve institucije Republike Srpske dužne da čuvaju njen Ustav, koji je usklađen sa Ustavom BiH, poručivši da to rade i da će raditi i u buduće.

Srpska na najbolji način koristi svoje pravo na međunarodne odnose

Predsjednik Republike Srpske izjavio je da i da je ideja vodilja rukovodstva Republike interes naroda.

"Svijet se mijenja. Zemlje koje do juče nisu bile bitne na međunarodnoj sceni, sada su dominantne i u političkom i u ekonomskom smislu, poput Kine i Indije. Rusija je uvijek bila sila, Amerika dobija svoje nove obrise. Naše rukovodstvo je sjajno prepoznalo te procese. Kada ste mali, nikada nećete pogriješiti kada vas vodi interes naroda, a to nam je ideja vodilja", rekao je Karan.

Karan je ukazao da su kontakti predstavnika Srpske vidljivi na najznačajnijim mjestima u svijetu u kojim se njihov glas čuje.

"Prvi put imamo šansu da direktno govorimo šta se to događa u BiH. S druge strane, imali smo dolaske visokih delegacija iz Amerike i Rusije, što govori o našoj snazi", napomenuo je Karan.

On je istakao da bošnjački predstavnici rade samo u svom interesu na međunarodnoj sceni, što je Srpska dugo trpjela i zbog čega su po nju nastale velike posljedice.