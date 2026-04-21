Siniša Karan otkrio zašto se ne pojavljuje često u javnosti

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je u ATV-ov emisiji "U prvom planu" da je to što se ne pojavljuje često u javnosti znak da institucije rade dobro.

"Jako je važno ko je napravio jednu takvu konstataciju, pretpostavljam da su to napravili neki koji bi najradije htjeli da Republika Srpska možda ni nema predsjednika", rekao je Karan.

Istakao je da u takvoj jednoj konstataciji vidi dosta cinizma, ali u isto vrijeme i ne poznavanje mjesta i uloge predsjednika Republike.

"Možemo dati nekoliko odgovara na tako nešto. Ali prije svega dominantno je podsjetiti da je ovo izborni period u kojem narod nedvosmisleno i sa ogromnom većinom dao podršku predsjedniku Miloradu Dodiku i da je dio međunarodne zajednice izražen kroz nesretnika Kristijana Šmita htio i nažalost preko institucija koje opet nemaju ustavnu verifikaciju institucija u BiH da eliminišu izbornu volju građana Republike Srpske", rekao je Karan.

On je istakao da je činjenica je da je kroz njegov izbor za predsjednika Republike na ovakav način ponovo potvrđenog od naroda, zapravo potvrđen predsjednik Dodik i 20 godina politike Republike Srpske.

Republika Srpska Gruško: U borbi da očuva hegemoniju Zapad destabilizuje Balkan

"Kada predsjednik što manje pojavljuje u javnosti, to znači da što manje koristi državne institute, što znači da institucije rade dobro i najbolje bi bilo u osnovi kada bi se sa toga aspekta što manje pojavljivao, to znači da nema potrebe da ustavno intervenišem na druge institucije koje rade svoj posao u punom kapacitetu", rekao je Karan.

Posjeta ruske delegacije potvrđuje istorijsko prijateljstvo

"Posjeta Ruske delegacija pokazuje da sa Ruskom Federacijom imamo istorijsko prijateljstvo, naš odnos nije formalne prirodne nego suštinske prirode, nas veže mnogo toga, prije svega zajednička istorija, antifašistička borba, borba za slobodu", istakao je Karan.

Istakao je da Srpsko-ruski hram i kulturno duhovni-centar jedna vjekovna težnja dva naroda da na ovakav način približe široj našoj javnosti da se upoznaju sa snažnom istorijskom kulturom ruskog naroda i da te poveznice budu još jače i snažnije.

"Ogromna zahvalnost Ruskoj Federaciji kao potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma što principjelno podržava i stoje iza ustavno-pravnog statusa Republike Srpske i koji su se principjelno zalagali za izvorni Dejtonski sporazum koji daje snažan status kroz puni unutrašnji suverenitet Republike Srpske", istakao je da Karan.

Ističe da je Ruska Federacija uvijek nalazila načine da zaštiti interese Republike Srpske.

Republika Srpska Dodik: Ruska Federacija je uvijek htjela da sasluša stavove Srpske

"U tom smislu smo im neizmjerno zahvalni. Sa druge strane, Srpske podržava sve napore Ruske Federacije u očuvanju njihovog punog integriteta i zaštite njihovog naroda. Prava manifestacija svih ovih odnosa je vidljiva u ekonomskoj, kulturnoj, obrazovnoj sferi i svim drugim sferama našeg zajedničkog života", rekao je Karan.

Ističe da je današnji susret bio prava manifestacija prijateljskih odnosa.

Napadi na Srpsku nisu prestali

Predsjednik Srpske izjavio je da napadi na Republiku Srpsku nisu prestali, ali da je Srpska zbog snage njenih institucija uspjela da im se odupre.

Karan je naveo da je Srpska bila suočena sa istovremenim napadom na institucije predsjednika i Vlade s ciljem da se ovaj izborni mandat završi haosom kako bi se u novi izborni mandat ušlo u nestabilnoj atmosferi da bi mešetari ostvarili svoje ciljeve i odveli Republike Srpsku u ko zna kojem pravcu.

"U tome je bila potpuna sinhronizacija Kristijana Šmita, Suda i Tužilaštva BiH Ustavog suda BiH, te dijela međunarodne zajednice. Nisu uspjeli, jer je brana svemu tome bio narod koji je prepoznao one politike koje brane ustavni poredak Srpske i koje će to raditi još žešće", rekao je Karan.

On je ocijenio da su svi napadi tokom protekli 30 godina ojačali Srpsku, te istakao da je veoma važno što je kroz tu borbu ojačala patriotska svijest mladih koji će je još bolje i jače štititi.

Karan je naveo da u napadima prednjače Savjet za sprovođenje mira, OHR, Ustavni sud BiH, te Sud i Tužilaštvo BiH koji nemaju svoj ustavni osnov, kao i da su mnoge intervencije visokih predstavnika ostavile dosta toga, ali da će Srpska nastaviti da se bori.