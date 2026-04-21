Logo
Large banner

Građani Srpske uz generala: Ovo je nehumano, pustite ga da se liječi

Autor:

ATV
21.04.2026 19:08

Komentari:

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

Informacije o zdravstvenom stanju Ratka Mladića prate i građani Republike Srpske.

Evo šta poručuju.

Banjaluka: To nije ljudski

„To nije ljudski, da mu nisu dozvolili ranije da dođu da ga liječe i da ga puste kući. Normalno, on ne može ništa napraviti, pobjeći ili da bi se nešto desilo, kao što se oni pravdaju pobjegao bi ili šta ja znam šta sve. Međutim, on sve garancije ima od strane Srbije i od strane vlade, ali su oni za to da on tamo ostane i da tamo najvjerovatnije i umre”, „Trebali bi ga pustiti da se ovde kod nas liječi, u Beogradu na primjer. Trebali su i ranije, mnogo ranije, slušam sina njegovog kako priča, baš je u teškom stanju”, „Mislim da sa neke ljudske strane, ako je čovjek teško bolestan i ako je imao udar, mimo svih nekih drugih okolnosti, trebalo bi da se čovjek liječi i dozvoliti mu normalno liječenje. Mislim da bi ispravno bilo da ga naši doktori pregledaju i daju našu dijagnozu o daljem liječenju”, kazali su Banjalučani.

Trebinje: To je naš heroj

„Pa strašan komentar, tu nema šta pričati. On je zaslužio da dođe i mi za njega stojimo, on je naš komandant bio”, „Pa to je naš heroj i sve trebamo učiniti da ga spasimo. Pusti ove sudove, znamo sve kako je išlo, šta je išlo. On je samo branio sebe i svoj narod i ništa više nemam o njemu reći. To je heroj koji će ostati za vijeke vijekova”, „Da su htjeli da ga oslobode... leži čovjek, nije ni kriv ni dužan, a teže da ga unište bilo kako”, naveli su građani Trebinja.

Bijeljina: Ratko Mladić nije zaslužio nikakav zatvor

„To ja znam od 92. da je to tako, razumiješ. Kao Srbin, kao sve, to je..kako da ti kažem - namještaljka”, „Tretman Ratku Mladiću je odavno loš. Ratko Mladić je na Ustavu potpisao da će braniti državu, to je njegova dužnost bila, nije on ništa kriv. Ratko Mladić nije zaslužio nikakav zatvor, a tretman na Zapadu normalno, hoće da ga ubiju. To je odavno tako, samo on se bori, a dani produžetka su dani muke, to je čist fašizam”, „Ma ne zaslužuje, Evropa se okrenula protiv Srba, svi su se okrenuli protiv Srba, ali pobijedićemo, izdržaćemo”, kazali su građani Bijeljine.

Teslić: Daj Bože da ga puste

„Daj Bože da ga puste, ja se nadam da će ga pustiti”, „Ja sam sigurna da ga pustiti neće. Čitala sam o tome kako su oni zauzeli stav, neće ga sigurno pustiti”, poručili su iz Teslića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

Republika Srpska

Hag

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

19

55

Derbi u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

19

46

Forum o geopolitičkim dešavanjima: Srpska neće dozvoliti da joj Zapad nameće status

19

44

Kako je OHR namještao izborne tehnologije i ko je nudio mito?

19

22

Posjeta ruske delegacije - nastavak saradnje i bliskih odnosa bratskih naroda

19

08

Građani Srpske uz generala: Ovo je nehumano, pustite ga da se liječi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner