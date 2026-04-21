Minić: Srpska zahvalna Rusiji na principijelnoj podršci Dejtonu

Republika Srpska je posvećena miru, dijalogu i saradnji i zahvalna je Ruskoj Federaciji na principijelnoj podršci Dejtonskom mirovnom sporazumu, poručeno je nakon sastanka sa ruskom delegacijom, objavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na društvenoj mreži Iks.

Minić se danas, zajedno sa najvišim zvaničnicima Srpske, sastao u Banjaluci sa delegacijom Ruske Federacije, koju je predvodio zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško.

— Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) April 21, 2026

