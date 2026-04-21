Počeo forum o geopolitičkim dešavanjima u Evropi

ATV
21.04.2026 17:16

Форум о геополитичким дешавањима у Европи. Присуствују , присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, замјеник руског министра иностраних послова Александар Грушко, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, те предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Forum o trenutnim geopolitičkim dešavanjima u Evropi počeo je danas u Banjaluci u prisustvu ruske delegacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško.

Forumu, koji se održava u sjedištu Vlade Republike Srpske, prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u Predstavničkom domu i srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, privrednici, kao i druge brojne ličnosti iz političkog i društvenog života Srpske.

Prethodno su zvaničnici Srpske razgovarali sa ruskom delegacijom u Palati Republike, te potom su svi zajedno posjetili Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Republika Srpska

Siniša Karan

Aleksandar Gruško

Milorad Dodik

Pročitajte više

Приморавао кћерку на брак за личну корист од 20.000 евра

Region

Primoravao kćerku na brak za ličnu korist od 20.000 evra

2 h

0
Родољуб Драшковић предао недовршен објекат Гимназије без накнаде Граду Требињу

Gradovi i opštine

Rodoljub Drašković predao nedovršen objekat Gimnazije bez naknade Gradu Trebinju

3 h

0
Мушкарац сједи у трактору и оре њиву.

Porodica

Ivana je sa šest godina sjela na traktor, a danas bijelim lukom pokorava tržište

3 h

0
Удар на светиње: Оскрнављене иконе Христа и Богородице

Srbija

Udar na svetinje: Oskrnavljene ikone Hrista i Bogorodice

3 h

0

Više iz rubrike

Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Republika Srpska

Gruško: Preduzećemo sve napore kako bi olakšali situaciju generalu Mladiću

3 h

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Srpska neće dati saglasnost za sankcije Rusiji

4 h

0
Александар Грушко, замјеник министра иностраних послова Руске Федерације

Republika Srpska

Gruško: Kancelarija visokog predstavnika u BiH mora biti uklonjena

4 h

0
Синиша Каран на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Karan: Srpsku i Rusiju povezuju identitetski korijeni dva pravoslavna naroda

4 h

0

  • Najnovije

19

55

Derbi u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

19

46

Forum o geopolitičkim dešavanjima: Srpska neće dozvoliti da joj Zapad nameće status

19

44

Kako je OHR namještao izborne tehnologije i ko je nudio mito?

19

22

Posjeta ruske delegacije - nastavak saradnje i bliskih odnosa bratskih naroda

19

08

Građani Srpske uz generala: Ovo je nehumano, pustite ga da se liječi

