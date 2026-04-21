Počeo forum o geopolitičkim dešavanjima u Evropi

Forum o trenutnim geopolitičkim dešavanjima u Evropi počeo je danas u Banjaluci u prisustvu ruske delegacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško.

Forumu, koji se održava u sjedištu Vlade Republike Srpske, prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, zamjenik ruskog ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, ministri u Vladi Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici u Predstavničkom domu i srpski delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, privrednici, kao i druge brojne ličnosti iz političkog i društvenog života Srpske.

Prethodno su zvaničnici Srpske razgovarali sa ruskom delegacijom u Palati Republike, te potom su svi zajedno posjetili Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg.