Primoravao kćerku na brak za ličnu korist od 20.000 evra

Beranska policija uhapsila je tridesetšestogodišnjeg muškarca iz ovog grada zbog sumnje da je primoravao ćerku na brak koji je unaprijed dogovorio sa licem iz inostranstva za 20.000 evra.

Postupajući po operativnim saznanjima da je osamnaestogodišnjoj djevojci iz Berana onemogućen odlazak u školu, policija je pronašla oštećenu koja je rekla da je otac držao zaključanu u sobi nekoliko dana.

Ona je navela da je trpjela psihičko i fizičko nasilje kako bi bila primorana na sklapanje braka, saopšteno je iz Uprave policije.

Oštećenoj je ukazana medicinska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Berane, nakon čega je zbrinuta i smještena na sigurnu lokaciju.

Muškarac je uhapšen po nalogu tužioca u Bijelom Polju zbog trgovine ljudima, piše Srna.