Opsadno stanje: Pronađena tri tijela, među ubijenim braća Hot?

U podgoričkom naselju Stari aerodrom, u kući, pronađena su tri beživotna tijela i policija sumnja da je u pitanju trostruko ubistvo.

"Vijesti" u policiji saznaju da su među ubijenima braća iz Rožaja, Denis Hot (28) i Nezrin Hot (27).

Zločin se ne povezuje sa obračunom kriminalnih grupa.

Policija traga za Rožajcem Vehidom Murićem, koji se sumnjiči da je počinio trostruko ubistvo, a vjeruje se da je zločin u iznajmljenom stanu počinjen tokom noći.

Osumnjičeni Rožajac, kako vjeruje policija, usmrtio je tri druga, sa kojima je bio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobjegao.

"Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Sva lica su porijeklom iz Rožaja", saopšteno je iz policije.

Prema preliminarnim informacijama, kako piše u saopštenju, krivično djelo je najvjerovatnije izvršeno upotrebom hladnog oružja.

Osumnjičeni Rožajac sinoć je nakon zločina, kako se vjeruje, otišao u rodni grad gdje je u porodičnoj kući počinio i nasilje nad majkom.

Taj slučaj je porodica prijavila policiji, a potom je otkriven zločin u Podgorici.

Za osumnjičenim se intenzivno traga.