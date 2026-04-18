Logo
Large banner

Horor! Albanac ubio bivšu ženu, njenog partnera, pa sebe zbog ljubomore

Autor:

ATV
18.04.2026 20:13

Komentari:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

U mjestu Kosombrato u Italiji dogodio se težak zločin u kojem je 59-godišnji Albanac ubio svoju bivšu suprugu, njenog partnera, a potom presudio i sebi.

Kako prenose italijanski mediji, motiv ubistva bila je ljubomora.

Ubica se zvao Astrit Koni (59), dok je njegova bivša supruga, Drita Koni, poreklom iz Albanije, živjela u Italiji već 20 godina.

Zločin je podstaknut ljubomorom jer Astrit nije mogao da prihvati činjenicu da je njihov brak završen i da je Drita započela novi život.

Nakon što je ubio bivšu ženu i njenog partnera, on se bacio sa kule zamka.

Ključeve posjeda je imao jer je radio kao baštovan, a u selu je bio poznat pod nadimkom Arturo.

Detalji iz istrage

Prvo tijelo koje su karabinijeri pronašli bilo je njegovo, u podnožju zamka. Nakon nekoliko sati istrage, pronađena su i druga dva tijela u jarku na ulazu u Kosombrato, nedaleko jedno od drugog. U blizini su se nalazile košnice o kojima je par brinuo.

Uzbunu je podigao Dritin brat, nakon što mu se sestra duže vrijeme nije javljala. Pored tijela je pronađen i poljoprivredni alat kojim su žrtve, prema sumnjama istražitelja, pretučene do smrti (iako se pominje i upotreba noža).

Karabinijeri trenutno rade na utvrđivanju svih tačnih okolnosti ovog događaja.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Albanac ubio ženu

Ubistvo

Albanac

ubio ženu zbog ljubomore

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner