SAD popustile sankcije: Dozvoljena kupovina ruske nafte zbog krize na tržištu

18.04.2026 18:59

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Administracija američkog predsjednika Donalda Tramp juče je donijela odluku o novom tromjesečnom izuzeću od sankcija, kojim se državama privremeno omogućava kupovina ruske nafte i naftnih derivata na moru, nakon što je prethodno izuzeće isteklo 11. aprila.

Ova mjera predstavlja nastavak ranije politike ublažavanja sankcija i omogućava nastavak trgovine ruskom naftom u ograničenom periodu, s ciljem stabilizacije globalnog energetskog tržišta.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država ovim potezom nastoji uticati na pad cijena nafte, koje su porasle usljed poremećaja izazvanih sukobima na Bliskom istoku. Povećanjem dostupnosti sirove nafte na svjetskom tržištu želi se ublažiti pritisak na cijene energenata.

Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev izjavio je na platformi Telegram da će novo izuzeće „uticati na više od 100 miliona barela nafte koja je trenutno u tranzitu“. Prema njegovim riječima, ukupna količina nafte obuhvaćena oba izuzeća sada dostiže oko 200 miliona barela, prenosi Rojters.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o privremenoj mjeri usmjerenoj na kratkoročnu stabilizaciju tržišta, dok američke sankcije protiv ruske nafte formalno ostaju na snazi, prenosi Avaz.

