Logo
Large banner

Lavrov: Rusija pozitivno gleda na mogućnost nastavka mirovnih pregovora s Ukrajinom

Autor:

ATV
18.04.2026 18:54

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током заједничке конференције за новинаре са кенијским премијером и секретаром кабинета за спољне послове и дијаспору, Мусалијом Мудавади, у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедјељак, 16. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Tatyana Makeyeva

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u subotu da njegova zemlja pozitivno gleda na mogućnost nastavka pregovora s Ukrajinom u Istanbulu, javlja Anadolija

- Na mogućnost nastavka pregovora u Istanbulu gledamo pozitivno - rekao je Lavrov odgovarajući na pitanje agencije Anadolija na 5. diplomatskom forumu u Antaliji o izgledima za nastavak mirovnih pregovora u Istanbulu i efikasnosti posredničke uloge Ankare.

"Ne bježimo od pregovora"

Kazao je da tema nastavka pregovora trenutno nije njihov "prioritet broj jedan" i da ruska strana nikada nikome nije nametala pregovore.

- Uvijek smo polazili od toga da ćemo biti spremni ako je partner voljan. I to uprkos veoma lošim iskustvima s našim ukrajinskim kolegama s kojima smo pregovarali - dodao je on.

U nastavku je podsjetio na prethodne pregovore s ukrajinskom stranom u Istanbulu u aprilu 2022. godine, kao i na tri runde mirovnih pregovora u turskoj metropoli sredinom 2025. godine.

- Mi ne bježimo od pregovora. Kada neko bude spreman, neka iznese prijedlog. Vid‌jećemo da li je trenutak pravi, lokacija pogodna i kakav je dnevni red - dodao je Lavrov.

Tri runde pregovora

Rusija i Ukrajina su prošle godine u Istanbulu provele tri runde obnovljenih mirovnih pregovora – 16. maja, 2. juna i 23. jula – koji su rezultirali velikim razmjenama zarobljenika i nacrtima memoranduma koji ocrtavaju pozicije obiju strana za potencijalni mirovni sporazum.

Pod posredovanjem SAD-a, Moskva i Kijev su također održali tri runde mirovnih pregovora ranije ove godine, 23–24. januara, 4–5. februara i 17–18. februara. Prve dvije runde održane su u Abu Dhabiju, dok je treća održana u Ženevi.

Od tada su pregovori pauzirani, pri čemu i Moskva i Kijev obustavu rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora pripisuju fokusu SAD-a na Iran.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Ukrajina

Rusija

mirovni pregovori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац прегледа место где је наоружани нападач убио најмање шест људи на улицама пре него што га је полиција убила, у Кијеву, Украјина, у суботу, 18. априла 2026. године.

Svijet

Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

2 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na autoput 9. januar: Poginuo motociklista

2 h

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Svijet

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

3 h

0

Više iz rubrike

Полицајац прегледа место где је наоружани нападач убио најмање шест људи на улицама пре него што га је полиција убила, у Кијеву, Украјина, у суботу, 18. априла 2026. године.

Svijet

Ovo je masovni ubica iz Kijeva! Uzeo taoce u supermarketu, najmanje pet mrtvih

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Jedna osoba poginula u eksploziji na zapadu Njemačke

2 h

0
Снажан земљотрес у Тихом океану

Svijet

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

3 h

0
Пуцњава у Кијеву, полиција се крије иза транспортног возила

Svijet

Pucnjava u Kijevu: Ima mrtvih, velika drama na ulicama

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

03

Njemačka na problemu! Sve manje kerozina

20

58

Zakon privlačnosti: U ljubavi i ratu sve je dozvoljeno!

20

54

Minić: Radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Rača

20

48

Zaharova: Zapad ne odustaje od planova podjele svijeta za svoje interese

20

33

Borac prokockao prednosti i remizirao sa Veležom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner