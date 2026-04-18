Lavrov: Rusija pozitivno gleda na mogućnost nastavka mirovnih pregovora s Ukrajinom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u subotu da njegova zemlja pozitivno gleda na mogućnost nastavka pregovora s Ukrajinom u Istanbulu, javlja Anadolija

- Na mogućnost nastavka pregovora u Istanbulu gledamo pozitivno - rekao je Lavrov odgovarajući na pitanje agencije Anadolija na 5. diplomatskom forumu u Antaliji o izgledima za nastavak mirovnih pregovora u Istanbulu i efikasnosti posredničke uloge Ankare.

"Ne bježimo od pregovora"

Kazao je da tema nastavka pregovora trenutno nije njihov "prioritet broj jedan" i da ruska strana nikada nikome nije nametala pregovore.

- Uvijek smo polazili od toga da ćemo biti spremni ako je partner voljan. I to uprkos veoma lošim iskustvima s našim ukrajinskim kolegama s kojima smo pregovarali - dodao je on.

U nastavku je podsjetio na prethodne pregovore s ukrajinskom stranom u Istanbulu u aprilu 2022. godine, kao i na tri runde mirovnih pregovora u turskoj metropoli sredinom 2025. godine.

- Mi ne bježimo od pregovora. Kada neko bude spreman, neka iznese prijedlog. Vid‌jećemo da li je trenutak pravi, lokacija pogodna i kakav je dnevni red - dodao je Lavrov.

Tri runde pregovora

Rusija i Ukrajina su prošle godine u Istanbulu provele tri runde obnovljenih mirovnih pregovora – 16. maja, 2. juna i 23. jula – koji su rezultirali velikim razmjenama zarobljenika i nacrtima memoranduma koji ocrtavaju pozicije obiju strana za potencijalni mirovni sporazum.

Pod posredovanjem SAD-a, Moskva i Kijev su također održali tri runde mirovnih pregovora ranije ove godine, 23–24. januara, 4–5. februara i 17–18. februara. Prve dvije runde održane su u Abu Dhabiju, dok je treća održana u Ženevi.

Od tada su pregovori pauzirani, pri čemu i Moskva i Kijev obustavu rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora pripisuju fokusu SAD-a na Iran.