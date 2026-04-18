Teška nesreća na autoput 9. januar: Poginuo motociklista

Autor:Slaviša Đurković
Komentari:0
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu 9. januar na području Doboja poginuo je motociklista, saznaje ATV.
"Na auto-putu na području grada Doboja, danas 18.04.2026. godine, oko 15,05 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao motocikl marke „Kawasaki“ kojim je upravljalo lice inicijala M.K. sa područja grada Doboja.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala M.K. je smrtno stradalo na licu mjesta", saopšteno je iz policije.
Uviđaj lica mjesta vrše policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a istim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
36 min0
Svijet
46 min0
Republika Srpska
1 h0
Ostali sportovi
55 min0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
12
17
56
17
53
17
43
Trenutno na programu