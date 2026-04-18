Dodik: Ovo je uspjeh za sve nas koji cijenimo trud i rad

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je srpskom džudisti Nemanji Majdovu još jedan veliki uspjeh i titulu vicešampiona Evrope i istakao da je ovo uspjeh za sve koji cijene trud i rad.
Ovo je uspjeh za sve nas koji cijenimo trud i rad, posebno naših sportista. Želim da se taj niz nastavi i da se zajedno radujemo novim uspjesima - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju.
Čestitam Nemanji Majdovu još jedan veliki uspjeh i titulu vicešampiona Evrope u džudou.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) April 18, 2026
Ovo je uspjeh za sve nas koji cijenimo trud i rad, posebno naših sportista.
Želim da se taj niz nastavi i da se zajedno radujemo novim uspjesima. pic.twitter.com/D3P7yI9I9Z
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h3
Republika Srpska
4 h4
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
12
17
56
17
53
17
43
Trenutno na programu