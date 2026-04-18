Dodik: Ovo je uspjeh za sve nas koji cijenimo trud i rad

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je srpskom džudisti Nemanji Majdovu još jedan veliki uspjeh i titulu vicešampiona Evrope i istakao da je ovo uspjeh za sve koji cijene trud i rad.

Ovo je uspjeh za sve nas koji cijenimo trud i rad, posebno naših sportista. Želim da se taj niz nastavi i da se zajedno radujemo novim uspjesima - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju.